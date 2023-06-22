اعتماد حركة النقل الداخلي لـ 926 معلمًا ومعلمة بالشمالية

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اعتمد المدير العام للتعليم بمنطقة الحدود الشمالية عثمان العثمان حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات للعام الدراسي 1445هـ ، التي شملت نقل 926 معلماً ومعلمة منهم 525 معلماً، و 401 معلمة.
وأوضح متحدث تعليم الحدود الشمالية عبدالهادي الشمري أن عدد المتقدمين لـ النقل الداخلي بلغ 1473معلماً ومعلمة ، حيث بلغت نسبة المعلمين المنقولين 61.55% ، والمعلمات 65.42٪، مشيراً إلى أنه يمكن للمنقولين الاستعلام عن نتيجة الحركة من خلال نظام نور، فيما يمكن تقديم التظلمات خلال الفترة من 3 – 5 / 12 / 1444هـ ، و سيتمكن المعلمون والمعلمات من المباشرة في مدارسهم التي تم نقلهم إليها مع عودة العمل مطلع العام الدراسي القادم 1445/01/26 هـ.