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اعتماد زيادة عدد اللاعبين الأجانب في دوريي يلو والدرجة الثانية

الجمعة ٢ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤٦ صباحاً
اعتماد زيادة عدد اللاعبين الأجانب في دوريي يلو والدرجة الثانية
المواطن - فريق التحرير

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اعتمد مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، زيادة عدد اللاعبين غير السعوديين في دوري يلو لأندية الدرجة الأولى من 6 إلى 7 لاعبين، وفي دوري الدرجة الثانية من 4 إلى 5 لاعبين اعتبارًا من الموسم الرياضي المقبل 2023/ 2024.

سبب القرار

وجاء قرار مجلس إدارة الاتحاد السعودي بناءً على توصية مجلس إدارة رابطة دوري الدرجة الأولى وتوصية مجلس إدارة رابطة دوري الدرجة الثانية، وذلك بعد التشاور مع الأندية والتقارير اللازمة من لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين ولجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم.

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وأكد الاتحاد السعودي لكرة القدم في تعميمه إلى أن للنادي حرية تحديد هوية أحد اللاعبين غير السعوديين ليكون أجنبيًّا أو مواليد.

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