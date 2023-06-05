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تعد من أعرق المدارس تأسست عام 1926

افتتاح مدرسة بيتشهول البريطانية في الرياض

الإثنين ٥ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٣٦ مساءً
افتتاح مدرسة بيتشهول البريطانية في الرياض
المواطن - واس

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أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض، عن افتتاح “مدرسة بيتشهول الرياض” أعرق المدارس في المملكة المتحدة، وذلك ضمن برنامج استقطاب المدارس العالمية التابعة للهيئة، بالشراكة مع وزارتي التعليم والاستثمار، في إطار سعي الهيئة لإيجاد بيئة تعليمية عالية الجودة؛ وتوفّر فرص تعلّم وعمل مميزة وطموحة، تواكب الرؤى التطويرية لمدينة الرياض، لتكون واحدة من أكبر اقتصاديات المدن في العالم.

كفاءة التعليم

وأوضحت المدير العام المكلّف لتنمية قطاع التعليم في الهيئة هلا حلواني أن المدارس العالمية التي تم استقطابها إلى مدينة الرياض ستسهم في رفع كفاءة القطاع التعليمي، من خلال جذب الخبرات التعليمية العالمية، وإيجاد فرص تعليمية ذات مستوى عالمي، تسهم في تحسين البيئة التعليمية لسكان مدينة الرياض، مؤكدةً أن “مدرسة بيتشهول الرياض” ستقدم فلسفة تعلّم جديدة، ومناهج تعليمية شاملة.

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من جانبها، بينت المؤسس والرئيس التنفيذي لمدرسة تشاتسوورث أنيتا غليف أن رؤية المدرسة لهذه الشراكة تتمثل بأن تكون (مدرسة بيتشهول الرياض) واحدة من أفضل المدارس العالمية في الرياض، من خلال إعادة تشكيل الصورة النمطية للتعليم، وتهيئة الأجيال القادمة لمواجهة التحديات، وإيجاد الفرص في الوقت الحالي وفي المستقبل.

أول مدرسة عالمية

يُذكر أن ” مدرسة بيتشهول الرياض” هي أول مدرسة يتم افتتاحها بالشراكة بين “مدارس تشاتسوورث” العالمية، وأحد الشركات السعودية المحلية وتهدف هذه الشراكة إلى افتتاح عدد من المدارس الدولية المتميزة في المملكة، والاستفادة من أفضل المؤسسات الأكاديمية العالمية.

أعرق المدارس

وتشارك “مدارس بيتشهول الرياض” اسمها مع “مدرسة بيتشهول” ماكليسفيلد، شيشاير، في المملكة المتحدة، والتي تضم 14 مدرسة ودور حضانة تابعة لـ “مجموعة مدارس تشاتسوورث”، حيث تُعد ” بيتشهول” واحدة من أعرق المدارس في المملكة المتحدة، تأسست عام 1926، وتتميز بمناهجها الدراسية الفريدة، فطلاب مرحلة الطفولة المبكرة، والمرحلة الابتدائية، والمرحلة المتوسطة يتبعون منهجًا دراسيًا يعتمد على المناهج الدراسية المعتمدة في المملكة المتحدة، وتقترن بيتشهول مع برنامج شامل للدراسات العربية والإسلامية، لضمان انغماس الطلاب في تراث وثقافة المملكة العربية السعودية مع الحفاظ على الطابع الدولي للمناهج، مما يتيح لأولياء الأمور وللطلاب أفضل خيارات الدراسة المناسبة لمستقبلهم، بما يتماشى مع احتياجاتهم لتحقيق تميزهم التعليمي نحو مستقبل مشرق، وترحب مدرسة بيتشهول الرياض بطلبات الالتحاق للطالبات والطلاب ابتداءً من مرحلة الطفولة المبكرة (KG1) إلى المرحلة المتوسطة (Grade 8)، فمدرسة بيتشهول تتبع سياسة قبول تتيح الفرصة لكلا الجنسين، ولا تتطلب أي اختبار أو تقييم، ولديها خطط للتوسع في السنوات القادمة.

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