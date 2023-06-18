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تقدم حلولاً لوجيستية لجميع أنواع البضائع

افتتاح منطقة لوجيستية في ميناء جدة باستثمارات 150 مليون ريال

الأحد ١٨ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١:٠١ مساءً
افتتاح منطقة لوجيستية في ميناء جدة باستثمارات 150 مليون ريال
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت الهيئة العامة للموانئ “موانئ “، افتتاح منطقة لوجستية جديدة في ميناء جدة الإسلامي، بالتعاون مع شركة “LogiPoint” التابعة لمجموعة سيسكو، بمساحة إجمالية 72 ألف متر مربع، وبقيمة استثمارات بلغت 150 مليون ريال.

وقالت الهيئة في بيان لها، إن المنطقة الجديدة تقدم حلولا لوجستية متكاملة وخدمات ذات قيمة مضافة لجميع أنواع البضائع بما فيها المستلزمات والأدوية الطبية والبضائع المبردة والمجمدة.

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خدمات متنوعة

وستعمل المنطقة على تقديم خدمات لشركات التجارة الإلكترونية ما يوفر لهم الدعم التكنولوجي المتطور والموثوق، إضافة لنظام متكامل لتكنولوجيا المعلومات، وتوفير حلول الطاقة النظيفة، تماشياً مع الخطط الوطنية الاستراتيجية للحفاظ على البيئة.

ميناء جدة

وأوضحت أن خدمات التخزين المُبردة التي تقدمها المنطقة تساهم في تعزيز ورفع مستوى الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد المُبَردة، بميناء جدة الإسلامي، وتأكيد ميزته التنافسية، كما تعمل على تقديم خدمات لوجستية عالية الكفاءة، تزيد من مساهمة القطاع الخاص في دعم عجلة التنمية الاقتصادية، ووضع ميناء جدة الإسلامي ضمن أفضل 10 موانئ بالعالم.

وذكرت أن المنطقة جهزت وفق أحدث المعدات وأنظمة السلامة، وكذلك المعايير العالمية الخاصة بتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري إلى الحد الأدنى، اتساقاً مع أهداف مبادرة السعودية الخضراء.

مركز لوجيستي عالمي

وأشارت “موانئ” إلى أن افتتاح هذه المنطقة يأتي ضمن الخطط الاستراتيجية التي أعدتها بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين الوطنيين والدوليين لتحفيز صناعة الخدمات اللوجستية والبحرية، بما يحقق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، بترسيخ مكانة السعودية كمركز لوجستي عالمي ومحور ربط ثلاث قارات.

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