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اختلاف درجات الحرارة بين اليابسة والبحر

اكتشاف مفاجأة حول سبب الأمطار الموسمية في آسيا

السبت ٢٤ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٦ مساءً
اكتشاف مفاجأة حول سبب الأمطار الموسمية في آسيا
المواطن - فريق التحرير

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كشف علماء جامعة “أيكس مرسيليا” الفرنسية سبب الأمطار الموسمية الغزيرة والملحوظة مؤخرًا على دول مختلفة في قارة آسيا.

سبب الأمطار الغزيرة

وأفادت مجلة “مراجعات علوم الأرض”، بأن الرياح الموسمية هي عبارة عن دورة في الغلاف الجوي تتميز بمرحلة من الأمطار الغزيرة خلال فترة قصيرة.

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الصيف الأكثر سخونة

وتعتمد الرياح الموسمية في جنوب وشرق آسيا، على مجموعة من الظروف الجوية والأوقيانوغرافية، بما في ذلك السلاسل الجبلية.

ووفق موقع “روسيا اليوم”، فقد تحدث المرحلة الممطرة بسبب اختلاف درجات الحرارة بين اليابسة والبحر، حيث ترتفع في الصيف درجة حرارة الأرض أسرع من الماء.

الأمطار الموسمية في قارة آسيا

الشتاء أكثر برودة

ويرتفع بخار الماء ويتكثف ويهطل على شكل مطر. أما في فصل الشتاء، تصبح الظروف في القارة أكثر جفافًا.

فيما أثر ارتفاع السلاسل الجبلية أو التضاريس الأرضية الأخرى، مثل الهضاب الترابية القاحلة، في تقوية السمات القارية،

وبدوره أثر هذا في نمذجة الرياح الموسمية التاريخية، حيث أصبح الصيف أكثر سخونة والشتاء أكثر برودة وجفافًا.

انتشار الجفاف تدريجيًا إلى شبه الجزيرة العربية

بينما تشهد جنوب الهند هطول امطار غزيرة سنويًا، يعتقد أنه كان يتجاوز 3000 ملم سنويًا، وذلك بعد انتشار الجفاف تدريجيًا إلى شبه الجزيرة العربية وشمال إفريقيا، ما أدى إلى تحويل المنطقة المناخية الرطبة إلى جنوب آسيا.

وتسبب استمرار تشكل السلاسل الجبلية على الأرض في حدوث تحول في خط العرض لحدود الرياح الموسمية من 4 إلى 5 درجات إلى الشمال، نحو الصين واليابان.

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