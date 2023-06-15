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كانت كبيرة بحجم ذراع ومغطاة بدرع سميك

اكتشاف هيكل أكبر وأغرب سحلية عاشت على الأرض

الخميس ١٥ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٩ صباحاً
اكتشاف هيكل أكبر وأغرب سحلية عاشت على الأرض
المواطن - فريق التحرير

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كشفت تقارير إعلامية، أن باحثين في جامعة أسترالية عثروا على هيكل أحفوري لسحلية وصفوها بأنها أكبر وأغرب سحلية عاشت على الإطلاق.

بحجم ذراع

وقال باحثون في جامعة فليندرز في بيان أمس الأربعاء: إن السحلية “تيليكا فرانجينز” كانت كبيرة بحجم ذراع ومغطاة بدرع سميك.

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وأضاف الباحثون أن السحلية عاشت خلال العصر الجليدي، إلى جانب الحيوانات الضخمة الشهيرة مثل الأسود الجرابية والكنغر قصير الوجه.

وكانت “فرانجينز” أكبر ألف مرة من سحلية الحدائق الأسترالية الشائعة، والتي تزن حوالي 2 جرام، حسبما قالت الباحثة كايلا ثورن.

وأردفت: أنها تكشف أن حتى المخلوقات الصغيرة كانت كبيرة الحجم خلال العصر الجليدي، وأضافت ثورن أن فرانجينز كان لديها أيضًا “مظهر جانبي مكتنز ومسنن فريد من نوعه.

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