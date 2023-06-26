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يتجمع فيه أكثر من مليوني حاج

اكتمال استعدادات مشعر عرفات لاستقبال الحجاج

الإثنين ٢٦ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٧:٣٠ مساءً
اكتمال استعدادات مشعر عرفات لاستقبال الحجاج
المواطن - واس

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أكمل مشعر عرفات استعداداته لاستقبال توافد الحجيج وجموع ضيوف البيت الحرام مع إشراقة صباح غدًا الثلاثاء التاسع من شهر ذي الحجة، للصعود إلى جبل عرفات لقضاء يوم عرفة، مستشعرين مناسكهم بكل طمأنينة وتحفهم عناية الرحمن.

تحرك الحجاج لـ عرفات

ويبدأ صباح غد تحرك الحجاج من منى نحو صعيد عرفة في يوم الوقفة الكبرى، مؤدين صلاتي الظهر والعصر قصرًا وجمعًا، ثم يبدأون بالنفرة متجهين إلى مزدلفة للمبيت فيها ثم الانتقال منها إلى منى لتكملة مناسك الحج.

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مشعر عرفات

وتبلغ مساحة مشعر عرفات قرابة 33 كيلو متراً مربعاً، يتجمع فيه أكثر من مليوني حاج, حيث أثبتت العقود الماضية وعلى مر السنين ما تمتلكه حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- من قدرة على استيعاب أكثر من هذه الأعداد، مقدمة لهم كافة وسائل الراحة والأمن، والخدمة المميزة دون أن يشعر الحاج بمشقة.

وتتصف أرض مشعر عرفات باستوائها، وتحيط بها سلسلة من الجبال يتواجد في شمالها جبل الرحمة الذي يتكون من أكمة صغيرة مستوية السطح وواسعة المساحة مشكلة من حجارةٍ صلدةٍ ذات لون أسود كبير الحجم، ويقع إلى الناحية الشرقية من جبل عرفات بطولٍ يبلغ 300 متر، ومحيطه 640 مترًا وترتفع قاعدة الجبل عن الأرض المحيطة به بمقدار 65 مترًا ويوجد على قمة الجبل شاخصٌ يبلغ ارتفاعه 7 أمتار ،ٍ ويُطلق على هذا الجبل العديد من الأسماء كجبل إلال ، وجبل التوبة، وجبل الدعاء، والنابت، وجبل القرين.

ويتطلع الحجاج إلى الوقوف على “جبل الرحمة” بعرفات خلال أدائهم مناسك الحج تأسياً برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي وقف عليه وألقى منه خطبة الوداع, كما يحرص حجاج بيت الله الحرام على الدعاء والتضرع لله سبحانه وتعالى طمعاً في الرحمة والمغفرة.

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