Icon

ضبط 3 مواطنين لترويجهم المخدرات في الرياض وعسير Icon جدة تحتضن كأس العالم للأندية في ديسمبر Icon مودريتش مستمر مع الريال حتى 2024 Icon أسعار الأضاحي تبدأ من 1000 ريال في محافظة حقل Icon حالة تأهب وجاهزية لبث ترجمة خطبة عرفة من مسجد نمرة غدًا Icon أمن المنشآت تدعو الحجيج للالتزام بالتصاريح والجداول الزمنية لصعود القطار Icon سعود الطبية للأهالي: هيئوا أطفالكم نفسيًا لمشهد ذبح الأضاحي Icon انتعاش الأسواق الشعبية بجازان مع بداية إجازة عيد الأضحى المبارك Icon تفاصيل عرض الأهلي لـ فيرمينو Icon عقار الإسكندرية المنهار.. عمليات الإنقاذ تتواصل Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
 ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين

اكتمال الاستعدادات لتفويج 4951 حاجًا وحاجة لقضاء يوم التروية

الإثنين ٢٦ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٣٠ مساءً
اكتمال الاستعدادات لتفويج 4951 حاجًا وحاجة لقضاء يوم التروية
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أكملت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالأمانة العامة لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين استعداداتها لتفويج ضيوف البرنامج لهذا العام 1444هـ، والبالغ عددهم 4951 حاجًا وحاجة من أكثر من 90 دولة، إلى المشاعر المقدسة لقضاء يوم التروية بمشعر منى.

مستهدفات برنامج خادم الحرمين

وتعمل اللجان الميدانية على مدار الساعة لتحقيق مستهدفات البرنامج وتوفير الخدمات لضيوف البرنامج منذ وصولهم وحتى مغادرتهم لبلادهم بما يواكب حجم عمل البرنامج والدعم الذي يحظى به من خادم الحرمين الشريفين ومتابعة سمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ.

قد يهمّك أيضاً
وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة الفنار

وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة الفنار

عناية طبية فورية للحجاج بمطار جدة

عناية طبية فورية للحجاج بمطار جدة

وأوضح معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ المشرف العام على برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء أمس بمكة المكرمة، أن الموافقة السامية هذا العام صدرت باستضافة 1300 حاج وحاجة من أكثر من 90 دولة حول العالم، إضافة إلى 1000 حاجة وحاجة من أسر الشهداء والجرحى والمصابين من دولة فلسطين، وألف حاج وحاجة من أسر الشهداء والمصابين السعوديين المشاركين في عاصفة الحزم، وألف حاج وحاجة من أسر الشهداء والمصابين اليمنيين المشاركين بعاصفة الحزم، فضلًا عن أوامر أخرى باستضافة 280 حاجًا من سوريا، و130 آخرين من المنظمة العربية (الألسكو)، و150 حاجًا من علماء اليمن، وأوامر أخرى ليصل إجمالي ضيوف البرنامج هذا العام 4951 حاجًا وحاجة.

ورفع ضيوف البرنامج الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على هذه اللفتة الكريمة والاستضافة القيمة، مثمنين خدمة المملكة للحرمين الشريفين وعنايتها بضيوف الرحمن من أصقاع العالم.

 

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

لقطات قاسية لقرد رضيع يمسك بجثة والدته المعلقة بفم نمر
غرائب

لقطات قاسية لقرد رضيع يمسك بجثة والدته...

غرائب
حريق في وادي نمار بالرياض
السعودية اليوم

حريق في وادي نمار بالرياض

السعودية اليوم
الخليج يجدد عقد مدربه بيدرو إيمانويل حتى 2025
الرياضة

الخليج يجدد عقد مدربه بيدرو إيمانويل حتى...

الرياضة
تسيير أولى طلائع الجسر البحري الإغاثي السعودي إلى السودان
السعودية اليوم

تسيير أولى طلائع الجسر البحري الإغاثي السعودي...

السعودية اليوم
وزير الدفاع البريطاني ينفي إمكانية توليه منصب الأمين العام للناتو
العالم

وزير الدفاع البريطاني ينفي إمكانية توليه منصب...

العالم
مجسمات فنية مميزة في معرض Richard Orlinski بفيا رياض
السعودية اليوم

مجسمات فنية مميزة في معرض Richard Orlinski...

السعودية اليوم
الأهلي مستعد لتقديم عقد لرياض محرز حتى 2026
آخر الاخبار

الأهلي مستعد لتقديم عقد لرياض محرز حتى...

آخر الاخبار
ممثلو الاتحاد يجتمعون مع كانتي في لندن
آخر الاخبار

ممثلو الاتحاد يجتمعون مع كانتي في لندن

آخر الاخبار