الأحساء الأعلى حرارة بـ 44 مئوية وأبها الأدنى

توقع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، درجات الحرارة الكبرى والصغرى على بعض مدن المملكة؛ حيث سجلت الأحساء أعلى درجة حرارة بـ 44 مئوية، بينما سجلت أبها أدنى درجة حرارة بـ 17مئوية.

الكبرى

وذكر مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم جاءت كالتالي: الأحساء 44 مئوية، مكة المكرمة والخرج 43 مئوية، الصمان وحفر الباطن 42 مئوية، الرياض ووادي الدواسر وشرورة والدهناء 41 مئوية، المدينة المنورة والدمام والتنهات وينبع والعلا 40 مئوية.

الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فجاءت كالتالي: أبها 17 مئوية، الباحة والطائف والقريات 19 مئوية، طريف 20 مئوية، بيشة 23 مئوية، حائل 24 مئوية، تبوك وعرعر وسكاكا ونجران ووادي الدواسر والعلا 25 مئوية، التنهات وشرورة 26 مئوية، الدوادمي والصمان ورفحاء والمجمعة والدهناء 27 مئوية.

طقس اليوم

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم وحائل.