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تواصل عملها لإنجاز طلبات المستفيدين عبر منصة أبشر

الأحوال المدنية مستمرة بخدماتها الإلكترونية خلال إجازة عيد الأضحى

الخميس ٢٢ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٦:٢٢ مساءً
الأحوال المدنية مستمرة بخدماتها الإلكترونية خلال إجازة عيد الأضحى
المواطن - واس

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أعلنت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية استمرار تقديم خدماتها الإلكترونية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك لعام 1444هـ، عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية “أبشر”، وإيصال الوثائق إلى العنوان الوطني للمستفيدين.

عبر منصة أبشر

وأوضحت أن مراكز طباعة الوثائق في جميع مناطق المملكة، التي يبلغ عددها (13) مركزاً، ستواصل عملها خلال إجازة عيد الأضحى، لإنجاز طلبات المستفيدين المقدمة عبر منصة (أبشر)، وإيصالها لهم دون الحاجة إلى مراجعة مكاتب الأحوال المدنية.

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ونوهت بأن إجازة عيد الأضحى لا تُحتسب ضمن المدد المحددة للتبليغ عن الواقعات المدنية للمواطنين والمقيمين، التي تستوجب الغرامة.

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