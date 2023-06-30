الأخدود يعزز صفوفه بالتعاقد مع حسين شيعان

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أعلن نادي الأخدود اليوم عن التعاقد مع الحارس حسين شيعان لتدعيم صفوف الفريق في الموسم القادم 2023/ 2024.
وقال الحساب الرسمي لنادي الأخدود عبر “تويتر”: “شيعان ينضم لكتيبة الأسود”.
ويبلغ شيعان من العمر 34 عامًا حيث سبق له اللعب في صفوف أندية الشباب والاتفاق والهلال والنصر.
ونجح نادي الأخدود حتى الآن في التعاقد مع اللاعب حمد المنصور على سبيل الإعارة من النصر بجانب ضم أيضًا اللاعب عوض خميس نجم نادي الرائد السابق.
وكان نادي الأخدود صعد إلى دوري روشن السعودي للمحترفين موسم 2023/ 2024، وذلك بعد احتلاله للمركز الثالث في بطولة دوري يلو موسم 2022/ 2023.
وسبق لـ حسين شيعان اللعب مع المنتخب السعودي تحت 23 عامًا خلال الفترة من 2010 إلى 2012، وبدأ مسيرته الدولية مع المنتخب السعودي منذ عام 2012.