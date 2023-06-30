Icon

جماهير الهلال تطلب سرعة ضم بيرناردو سيلفا Icon آلاف العراقيين يتظاهرون أمام سفارة السويد في العراق لليوم الثاني Icon الحجاج المتعجلون يغادرون مشعر منى متجهين للمسجد الحرام Icon الجوازات تعلن جاهزيتها لإنهاء إجراءات مغادرة الحجاج لموسم حج 1444هـ Icon ممر الغروب وساحة المعايدة في جيزان يجذبان الزوار والمتنزهين Icon مشهد إنساني لأحد المتطوعين لتبريد الحجاج Icon الأخدود يعزز صفوفه بالتعاقد مع حسين شيعان Icon ضبط مروجي الإمفيتامين والحشيش في الحدود الشمالية وجازان Icon ضبط يمنيين لترويجهما القات المخدر في جازان Icon ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين يتغنون بحب السعودية وقادتها Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
خلال فترة الانتقالات الصيفية

الأخدود يعزز صفوفه بالتعاقد مع حسين شيعان

الجمعة ٣٠ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٧:١٥ مساءً
الأخدود يعزز صفوفه بالتعاقد مع حسين شيعان
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلن نادي الأخدود اليوم عن التعاقد مع الحارس حسين شيعان لتدعيم صفوف الفريق في الموسم القادم 2023/ 2024.

وقال الحساب الرسمي لنادي الأخدود عبر “تويتر”: “شيعان ينضم لكتيبة الأسود”.

قد يهمّك أيضاً
كريم بنزيما يُهنئ الجماهير بحلول عيد الأضحى باللغة العربية

كريم بنزيما يُهنئ الجماهير بحلول عيد الأضحى باللغة العربية

مليونير صيني يرسب 27 مرة في امتحان الدخول للجامعة

مليونير صيني يرسب 27 مرة في امتحان الدخول للجامعة

ويبلغ شيعان من العمر 34 عامًا حيث سبق له اللعب في صفوف أندية الشباب والاتفاق والهلال والنصر.

صفقات الأخدود

ونجح نادي الأخدود حتى الآن في التعاقد مع اللاعب حمد المنصور على سبيل الإعارة من النصر بجانب ضم أيضًا اللاعب عوض خميس نجم نادي الرائد السابق.

وكان نادي الأخدود صعد إلى دوري روشن السعودي للمحترفين موسم 2023/ 2024، وذلك بعد احتلاله للمركز الثالث في بطولة دوري يلو موسم 2022/ 2023.

حسين شيعان

حسين شيعان مع المنتخب السعودي

وسبق لـ حسين شيعان اللعب مع المنتخب السعودي تحت 23 عامًا خلال الفترة من 2010 إلى 2012، وبدأ مسيرته الدولية مع المنتخب السعودي منذ عام 2012.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

شراكة متعددة الأطراف لدعم البنية التحتية في عسير
السعودية اليوم

شراكة متعددة الأطراف لدعم البنية التحتية في...

السعودية اليوم
طلائع الحجاج الأولى تصل إلى جسر الجمرات لرمي جمرة العقبة
السعودية اليوم

طلائع الحجاج الأولى تصل إلى جسر الجمرات...

السعودية اليوم
سعر الذهب في السعودية اليوم الجمعة عيار 22 يسجل 216.62 ريال
السعودية اليوم

سعر الذهب في السعودية اليوم الجمعة عيار 22...

السعودية اليوم
فريقان طبيان من البلسم يعالجان أكثر من 1300 مريض في الكاميرون وكينيا
السعودية اليوم

فريقان طبيان من البلسم يعالجان أكثر من...

السعودية اليوم
مسابقة لاختيار العروض المشارِكة في مهرجان الرياض للمسرح
السعودية اليوم

مسابقة لاختيار العروض المشارِكة في مهرجان الرياض...

السعودية اليوم
إتمام عقد قران الحسين بالبدلة العسكرية وعروسه بالأبيض
السعودية اليوم

إتمام عقد قران الحسين بالبدلة العسكرية وعروسه...

السعودية اليوم
السجن 20 عاماً لمواطن استغل عائلته في ترويج المخدرات
أخبار رئيسية

السجن 20 عاماً لمواطن استغل عائلته في...

أخبار رئيسية
“لبيك اللهم لبيك” تجمع أفئدة الحجيج في مشعر عرفات
السعودية اليوم

“لبيك اللهم لبيك” تجمع أفئدة الحجيج في...

السعودية اليوم