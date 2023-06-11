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ضمن منافسات بطولة تولون

الأخضر الأولمبي يتجاوز كوستاريكا بركلات الترجيح

الأحد ١١ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٥:٣٠ مساءً
الأخضر الأولمبي يتجاوز كوستاريكا بركلات الترجيح
المواطن - فريق التحرير

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انتهت، منذ قليل، مباراة السعودية ضد كوستاريكا، في الجولة الثالثة من بطولة موريس ريفيلو الدولية “تولون”، بفوز الأخضر الأولمبي بركلات الترجيح بنتيجة 3\2.

فوز الأخضر الأولمبي

وبدأ المدير الفني سعد الشهري، مباراة اليوم بالتشكيل التالي؛ محمد العبسي، محمد أبو الشامات، سعد الموسى، مشعل الصبياني، زكريا هوساوي، فيصل الغامدي، مصعب الجوير، سعد الناصر، زياد الجهني، أحمد الغامدي وعبدالله رديف.

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الأخضر الأولمبي
جانب من المباراة – المصدر @SaudiNT

وانطلقت مباراة الأخضر الأولمبي أمام كوستاريكا التي أُقيمت على ملعب لاتر دي تينيغي في مدينة أوباغن الفرنسية بشكل سريع، وسط محاولات من المنتخبين لتسجيل هدف مبكر، ولكن دون جدوى.

السعودية وكوستاريكا الأولمبي
جانب من المباراة – المصدر @SaudiNT

واستمرت المحاولات لفض اشتباك التعادل السلبي، إلا أن الدفاع ظهر بشكل متماسك، وأهدر المهاجمون العديد من الفرص، لتنتهي المباراة بالتعادل، ليتم لعب ركلات الترجيح، لفوز الأخضر الأولمبي بنتيجة 3\2.

السعودية وكوستاريكا الأولمبي
جانب من المباراة – المصدر @SaudiNT

وكان منتخب السعودية تحت 23 عامًا قد بدأ منافسات بطولة تولون الدولية، بالفوز على فرنسا بركلات الترجيح بنتيجة 6\5، وذلك بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما، ثم خسر أمام فنزويلا بركلات الترجيح.

الاستعداد للتصفيات

وتأتي مشاركة الأخضر الأولمبي في بطولة تولون ضمن برنامج الإعداد للتصفيات الآسيوية المقرر إقامتها مطلع سبتمبر المقبل، والمؤهلة إلى كأس آسيا في قطر 2024، والتي تؤهل إلى دورة الألعاب الأولمبية “أولمبياد باريس 2024”.

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