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في بطولة تولون الدولية

الأخضر الأولمبي يخسر أمام فنزويلا

الخميس ٨ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٥:٣٤ مساءً
الأخضر الأولمبي يخسر أمام فنزويلا
المواطن - فريق التحرير

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انتهت، منذ قليل، مباراة السعودية ضد فنزويلا، في الجولة الثانية من بطولة موريس ريفيلو الدولية “تولون”، بخسارة الأخضر الأولمبي بركلات الترجيح بنتيجة 3\0.

خسارة الأخضر الأولمبي

وبدأ المدير الفني سعد الشهري، مباراة اليوم بالتشكيل التالي؛ أحمد الجبيع، محمد أبو الشامات، سعد الموسى، مشعل الصبياني، زكريا هوساوي، نايف مسعود، محمد القحطاني، أيمن يحيى، خليل العبسي ومحمد مران.

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الأخضر الأولمبي ضد فنزويلا
جانب من المباراة – المصدر @SaudiNT

وانطلقت مباراة الأخضر الأولمبي أمام فنزويلا التي أُقيمت على ملعب الشرف في مدينة ماليمورت الفرنسية بشكل سريع، وسط محاولات من المنتخبين لتسجيل هدف مبكر، ولكن دون جدوى.

واستمرت المحاولات لفض اشتباك التعادل السلبي، إلا أن الدفاع ظهر بشكل متماسك، وأهدر المهاجمون العديد من الفرص، لتنتهي المباراة بالتعادل، ليتم لعب ركلات الترجيح، ليخسر الأخضر الأولمبي بنتيجة 3\0.

الأخضر الأولمبي ضد فنزويلا
جانب من المباراة – المصدر @SaudiNT

وكان منتخب السعودية تحت 23 عامًا قد بدأ منافسات بطولة تولون الدولية، بالفوز على فرنسا بركلات الترجيح بنتيجة 6\5، وذلك بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما.

السعودية ضد فنزويلا تحت 23 عاما
جانب من المباراة – المصدر @SaudiNT

الاستعداد للتصفيات

وتأتي مشاركة الأخضر الأولمبي في بطولة تولون ضمن برنامج الإعداد للتصفيات الآسيوية المقرر إقامتها مطلع سبتمبر المقبل، والمؤهلة إلى كأس آسيا في قطر 2024، والتي تؤهل إلى دورة الألعاب الأولمبية “أولمبياد باريس 2024”.

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