الأخضر للناشئين يعبر الصين بثلاثية

انتهت، منذ قليل، مباراة منتخب السعودية ضد الصين ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة المجموعات في بطولة كأس آسيا تحت 17 عامًا، بفوز الأخضر بثلاثة أهداف دون رد.

السعودية ضد الصين

وبدأ منتخب السعودية مباراة اليوم ضد الصين، بالتشكيل التالي؛ عبدالرحمن الغامدي، رياض يامي، يوسف الطحان، ياسين خالد، محمد المحيش، جاذوب الظفيري، قاسم سلطان، نواف الجناحي، بدر البيشي، عمار اليهيبي ومحمد المولد.

وانطلقت مباراة منتخب السعودية ضد الصين التي اُقيمت على استاد تشونبوري في تايلاند بشكل سريع، وسط سيطرة من الأخضر الذي ظهر بشكل أفضل وسيطر على وسط الملعب، ونجح محمد المولد في هز الشباك عند الدقيقة 45.

تألق الأخضر

وضغط الأخضر بشكل قوي مع بداية أحداث الشوط الثاني، ونجح البديل نواف البشري في تسجيل الهدف الثاني في شباك منتخب الصين عند الدقيقة 78؛ ليُسيطر لاعبو السعودية على اللعب.

وواصل لاعبو الأخضر السيطرة على اللعب، قبل أن ينجح عمار اليهيبي في تسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، لتنتهي المباراة بفوز منتخب السعودية ضد الصين بثلاثية دون رد.

ورفع منتخب السعودية رصيده إلى 9 نقاط، في صدارة ترتيب المجوعة الثالثة في كأس آسيا تحت 17 عامًا، وكان قد ضمن التأهل قبل مباراة اليوم، يليه طاجيكستان بـ4 نقاط، ثم أستراليا برصيد 3 نقاط، وتتذيل الصين الترتيب بنقطة واحدة.