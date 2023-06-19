الأخضر يتأهل لربع نهائي كأس آسيا تحت 17 عامًا

انتهت، منذ قليل، مباراة منتخب السعودية ضد طاجيكستان ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في بطولة كأس آسيا تحت 17 عامًا، بفوز الأخضر بهدفين دون رد، ليتأهل إلى ربع النهائي رسميًا.

السعودية ضد طاجيكستان

وبدأ منتخب السعودية مباراة اليوم ضد طاجيكستان، بالتشكيل التالي؛ محمود البريه، سعد المطيري، عبدالسلام برناوي، ياسين خالد، يوسف الطحان، نواف الجدعاني، محمد هزازي، فرحة الشمراني، رامز العطار، طلال حاجي ونواف البشري.

وانطلقت مباراة منتخب السعودية ضد طاجيكستان التي اُقيمت على استاد تشونبوري في تايلاند بشكل سريع، وسط سيطرة من الأخضر الذي ظهر بشكل أفضل وسيطر على وسط الملعب، ولكن لم ينجح لاعبوه في هز الشباك بالشوط الأول.

الأخضر يفوز ويتأهل

وضغط الأخضر بشكل قوي مع بداية أحداث الشوط الثاني، ونجح طلال حاجي في تسجيل الهدف الأول في شباك منتخب طاجيكستان عند الدقيقة 63 من رأسية مميزة؛ ليُسيطر لاعبو السعودية على اللعب.

وواصل لاعبو الأخضر السيطرة على اللعب، قبل أن يحرز طلال حاجي الهدف الثاني عند الدقيقة 90 بعد مراوغته لحارس المرمى، لتنتهي المباراة بتحقيق منتخب السعودية لفوز هام ضد طاجيكستان في كأس آسيا تحت 17 عامًا.

ورفع منتخب السعودية رصيده إلى 6 نقاط، في صدارة ترتيب المجوعة الثالثة بكأس آسيا تحت 17 عامًا، ليضمن التأهل إلى الدور التالي، يليه أستراليا برصيد 3 نقاط، ثم طاجيكستان والصين بنقطة واحدة لكل منهما.