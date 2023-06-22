الأخضر يخطف الأنظار في كأس آسيا تحت 17 عامًا

يُقدم الأخضر بقيادة المدير الفني عبدالوهاب الحربي، مستوى مميزًا ضمن منافسات النسخة الحالية من بطولة كأس آسيا تحت 17 عامًا، ليكون من أبرز المنتخبات خلال مرحلة المجموعات.

فوز السعودية ضد الصين

ولعب منتخب السعودية ضد الصين اليوم على استاد تشونبوري في تايلاند، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات في بطولة كأس آسيا تحت 17 عامًا، وانتهت المباراة بفوز الأخضر بثلاثة أهداف دون رد.

وحقق منتخب السعودية العلامة الكاملة في مرحلة المجموعات بكأس آسيا تحت 17 عامًا، لينفرد بصدارة المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط، يليه أستراليا التي خطفت بطاقة التأهل الثانية لدور الـ8.

تألق الأخضر

وظهر منتخب السعودية بشكل مميز دفاعيًا وهجوميًا، حيث إنه خاض 3 مباريات، ونجح في تسجيل 7 أهداف، بواقع هدفين أمام أستراليا وطاجيكستان، بجانب ثلاثية ضد الصين، ولم تستقبل شباكه أي هدف.

كما أن منتخب السعودية نجح في التأهل إلى منافسات الدور ربع النهائي في بطولة كأس آسيا تحت 17 عامًا للمرة الأولى منذ عام 2008، ما يُحفز كتيبة عبدالوهاب الحربي لمواصلة التألق والمنافسة على اللقب.

وتُعد هذه المرة الأولى التي ينجح فيها الأخضر في الفوز على الصين في كأس آسيا تحت 17 عامًا، حيث خسر مرة بنتيجة 4\1 في نصف نهائي نسخة 1992، وهُزم بهدفين مقابل هدف في مرحلة المجموعات عام 1994، وتعادلا في 2008.