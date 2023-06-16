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يتواجد في المجموعة الثالثة

الأخضر يفتتح كأس آسيا تحت 17 عامًا بالفوز على أستراليا

الجمعة ١٦ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٣:٢٩ مساءً
الأخضر يفتتح كأس آسيا تحت 17 عامًا بالفوز على أستراليا
المواطن - فريق التحرير

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انتهت، منذ قليل، مباراة منتخب السعودية ضد أستراليا ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في بطولة كأس آسيا تحت 17 عامًا، بفوز الأخضر بهدفين دون رد.

السعودية ضد أستراليا

وبدأ منتخب السعودية مباراة اليوم ضد نظيره الأسترالي، بالتشكيل التالي؛ محمود البريه، سعد المطيري، عبدالسلام برناوي، ياسين خالد، يوسف الطحان، نواف الجدعاني، محمد هزازي، فرحة الشمراني، محمد المحيش، طلال حاجي ونواف البشري.

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وانطلقت مباراة منتخب السعودية ضد أستراليا التي اُقيمت على استاد تشونبوري في تايلاند بشكل سريع، وسط سيطرة من الأخضر الذي ظهر بشكل أفضل وسيطر على وسط الملعب، ولكن لم ينجح لاعبوه في هز الشباك بالشوط الأول.

السعودية ضد أستراليا تحت 17 عامًا
جانب من المباراة – المصدر @SaudiNT

فوز الأخضر

وضغط الأخضر بشكل قوي مع بداية أحداث الشوط الثاني، ونجح نواف البشري في تسجيل الهدف الأول في شباك منتخب أستراليا عند الدقيقة 56، ليُسيطر لاعبو السعودية على اللعب.

منتخب السعودية للناشئين
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT

وواصل لاعبو الأخضر السيطرة على اللعب، قبل أن يحرز نواف الجدعاني الهدف الثاني عند الدقيقة 86، لتنتهي المباراة بتحقيق منتخب السعودية لفوز هام ضد أستراليا في بداية مشواره بكأس آسيا تحت 17 عامًا.

نواف الجدعاني في كأس آسيا تحت 17
الجدعاني – المصدر @SaudiNT

كأس آسيا تحت 17 عامًا

ويتواجد منتخب السعودية في المجموعة الثالثة بنهائيات كأس آسيا تحت 17 عامًا، وسيُلاقي طاجيكستان، يوم الاثنين المقبل في الجولة الثانية، ويختتم مرحلة المجموعات بمواجهة الصين، يوم الخميس 22 يونيو.

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