الأخضر يفتتح كأس آسيا تحت 17 عامًا بالفوز على أستراليا

انتهت، منذ قليل، مباراة منتخب السعودية ضد أستراليا ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في بطولة كأس آسيا تحت 17 عامًا، بفوز الأخضر بهدفين دون رد.

السعودية ضد أستراليا

وبدأ منتخب السعودية مباراة اليوم ضد نظيره الأسترالي، بالتشكيل التالي؛ محمود البريه، سعد المطيري، عبدالسلام برناوي، ياسين خالد، يوسف الطحان، نواف الجدعاني، محمد هزازي، فرحة الشمراني، محمد المحيش، طلال حاجي ونواف البشري.

وانطلقت مباراة منتخب السعودية ضد أستراليا التي اُقيمت على استاد تشونبوري في تايلاند بشكل سريع، وسط سيطرة من الأخضر الذي ظهر بشكل أفضل وسيطر على وسط الملعب، ولكن لم ينجح لاعبوه في هز الشباك بالشوط الأول.

فوز الأخضر

وضغط الأخضر بشكل قوي مع بداية أحداث الشوط الثاني، ونجح نواف البشري في تسجيل الهدف الأول في شباك منتخب أستراليا عند الدقيقة 56، ليُسيطر لاعبو السعودية على اللعب.

وواصل لاعبو الأخضر السيطرة على اللعب، قبل أن يحرز نواف الجدعاني الهدف الثاني عند الدقيقة 86، لتنتهي المباراة بتحقيق منتخب السعودية لفوز هام ضد أستراليا في بداية مشواره بكأس آسيا تحت 17 عامًا.

كأس آسيا تحت 17 عامًا

ويتواجد منتخب السعودية في المجموعة الثالثة بنهائيات كأس آسيا تحت 17 عامًا، وسيُلاقي طاجيكستان، يوم الاثنين المقبل في الجولة الثانية، ويختتم مرحلة المجموعات بمواجهة الصين، يوم الخميس 22 يونيو.