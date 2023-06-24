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في ربع نهائي بطولة كأس آسيا للناشئين

الأخضر يواصل استعدادته لمواجهة أوزبكستان

السبت ٢٤ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٥٨ مساءً
الأخضر يواصل استعدادته لمواجهة أوزبكستان
المواطن - فريق التحرير

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واصل المنتخب السعودي تحت 17 عامًا اليوم تدريباته في العاصمة التايلاندية بانكوك وذلك استعدادًا لمواجهة منتخب أوزبكستان، بعد غد في دور ربع النهائي في بطولة كأس آسيا للناشئين.

وأجرى لاعبو الأخضر، مساء اليوم، وسط حضور ومتابعة الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم إبراهيم القاسم، طبّقوا خلالها تحت إشراف المدير الفني عبدالوهاب الحربي والجهاز الفني المساعد، تمارين لياقية وتكتيكية، أعقب ذلك مناورة على كامل مساحة الملعب، لتختتم الحصة التدريبية بمران على الكرات الثابتة.

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الأخضر يختتم تدريباته غدًا

ويختتم المنتخب السعودي غدًا الأحد تدريباته استعدادًا لمواجهة منتخب أوزبكستان بعد غدٍ ضمن ربع نهائي كأس آسيا تحت 17 عامًا 2023.

المنتخب السعودي تحت 17 عامًا - الأخضر - كأس آسيا للناشئين

يذكر أن الأخضر تحت 17 عامًا تصدر المجموعة “الثالثة” ضمن بطولة كأس آسيا تحت 17 عامًا 2023 برصيد 9 نقاط، والتي ضمّت إلى جانبه منتخبات، أستراليا، طاجيكستان، والصين.

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