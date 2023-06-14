الأراضي البيضاء: تطبيق الرسوم وتحديد النطاق يتم وفق معايير محددة

أوضح برنامج رسوم الأراضي البيضاء أن تطبيق المرحلة الثانية من الرسوم تم بناءً على معايير محددة، وذلك وفقاً لنتائج الدراسات السكانية والاقتصادية التي أجراها البرنامج بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

وبيّن البرنامج في بيان صحافي، اليوم، أن المعايير المحددة على مستوى النطاقات التي تقرر فرض الرسوم عليها في المدن، هي: (الطلب الكلي على المساكن، ومتوسط الأسعار للعقارات، ومتوسط دخل الأسر، ونسبة التملك للمنازل، والمشاريع التنموية، وخطة توزيع الكثافات السكانية، وتوفر مخزون أراضٍ مطورة وغير مستغلة على مستوى الأحياء).

تطبيق الرسوم وتحديد النطاق

وأكد البرنامج أن مما يُسهم في اكتشاف الأراضي البيضاء غير المسجلة هو توافر قواعد بيانات تستند إلى حلول رقمية، بالإضافة إلى التعاون المستمر مع الجهات المعنية، ما يحد من التهرب من تسجيلها، مضيفًا أن حلول اكتشاف الأراضي باستخدام التقنيات الحديثة، أسهمت بشكل كبير في تطبيق الرسوم، وإصدار الفواتير على المكلَّفين، كما يمكن للمستفيدين من المكلَّفين أو المقبلين على شراء الأراضي؛ الاستعلام عن وجود رسم قائم على أي أرض بيضاء برقم الصك فقط من خلال الموقع الإلكتروني لرسوم الأراضي البيضاء من خلال الرابط (اضغط هنا).

يذكر أن المرحلة الأولى من رسوم الأراضي تشمل الأراضي غير المطورة بمساحة 10 آلاف م٢ فأكثر، والمرحلة الثانية تشمل الأراضي المطورة بمساحة 10 آلاف م٢ فأكثر، ومجموع الأراضي لمالك واحد التي تبلغ مساحاتها 10 آلاف م٢ فأكثر في مخطط معتمد واحد، والمرحلة الثالثة الأراضي المطورة التي تبلغ مساحتها 5 آلاف متر مربع فأكثر، ومجموع الأراضي المطورة لمالك واحد التي تبلغ مساحاتها 10 آلاف م٢ فأكثر في مدينة واحدة.