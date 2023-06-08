الأردن تدين الاعتداء على سفارة المملكة بالسودان: انتهاك للقانون الدولي

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أدانت الحكومة الأردنية اليوم، الاعتداء الذي تعرضت له سفارة المملكة العربية السعودية، والملحقيات التابعة لها، وسكن و ممتلكات الموظفين السعوديين العاملين في السفارة السعودية في العاصمة السودانية.
وأعرب الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير سنان المجالي عن تضامن الأردن مع المملكة، وإدانتها، واستنكارها الشديدين لكافة أشكال العنف والتخريب، خاصةً تلك التي تستهدف المباني الدبلوماسية وتنتهك حرمتها، مؤكدًا ضرورة احترام قواعد القانون الدولي والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وخاصةً اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.