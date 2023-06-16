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الحالة تستمر حتى التاسعة مساءً

الأرصاد: أمطار غزيرة على الباحة ورياح وأتربة في المدينة المنورة

الجمعة ١٦ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٣٣ مساءً
الأرصاد: أمطار غزيرة على الباحة ورياح وأتربة في المدينة المنورة
المواطن - فريق التحرير

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نبّه المركز الوطني للأرصاد من أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية وتساقط البرد وسيول على مدينة الباحة ومحافظات العقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن والمخواة وقلوة وغامد الزناد والحجرة والأجزاء المجاورة لها.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثامنة مساءً.

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رياح وأتربة

نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية.

وبين المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات وادي الفرع والحناكية والمهد، بدأت الساعة الـ 9 صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ 7 مساءً اليوم.

توقعات الأرصاد

توقع المركز الوطني لـ الأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ماتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، المدينة المنورة والجزء الجنوبي لمنطقتي الرياض والشرقية.

أمطار الباحة -
أمطار الباحة – أرسيفية

سرعة الرياح

وأشار تقرير الأرصاد إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20-40 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 45 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية تتحول تدريجيًا إلى شمالية بسرعة 20-40 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

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