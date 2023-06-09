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الفرصة مهيأة لهطول أمطار على عدة مناطق

الأرصاد: ارتفاع ملموس في درجات الحرارة اليوم

الجمعة ٩ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١١:١١ صباحاً
الأرصاد: ارتفاع ملموس في درجات الحرارة اليوم
المواطن - واس

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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يطرأ ارتفاع ملموس في درجات الحرارة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك والمنطقة الشرقية، في حين ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تؤدي إلى تدن في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة، المدينة المنورة كذلك على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف والحدود الشمالية، كما يستمر تأثير العوالق الترابية على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض وأجزاء من جنوب المملكة.

توقعات الأرصاد

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 40 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج تصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى غربية تتحول تدريجيًا شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-25 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

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