الأرصاد: رياح وأتربة مثارة على نجران حتى الـ7 مساءً

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة نجران، تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية على مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، خباش، ثار، حبونا، يدمة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة السابعة مساءً.

21 يونيو بداية الصيف

في وقت سابق، أوضح الباحث في الطقس والمناخ عبدالله المسند، أن السعودية تشهد حاليًا انتهاء فصل الربيع، مشيرًا إلى أنه متبقٍ 5 أيام على دخول فصل الصيف.

وقال المسند في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، نحن في الأيام الأخيرة من فصل الربيع، وبقي على فصل الصيف 5 أيام، منوهًا أن ذلك وفقًا لمعيار تعامد الشمس على مدار السرطان، حيث يدخل كل عام عندما تتعامد الشمس على مدار السرطان في 21 يونيو.

الطقس المتوقع

توقع المركز الوطني لـ الأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ماتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، المدينة المنورة والجزء الجنوبي لمنطقتي الرياض والشرقية.