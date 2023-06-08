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تجاوز السكان 8 مليارات بنوفمبر الماضي

الأرض لن تحتمل 10 مليارات إنسان

الخميس ٨ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٥ صباحاً
الأرض لن تحتمل 10 مليارات إنسان
المواطن - فريق التحرير

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يرى مبعوث الولايات المتحدة الخاص للمناخ جون كيري، أن النمو السكاني العالمي ليس مستدامًا مع توقع بلوغ عدد البشر عشرة مليارات عام 2050، لكنه رفض رغم ذلك مطالبة مواطنيه بتقليل تناول شرائح اللحم المسببة للانبعاثات الملوثة.

ثلاثة أضعاف

وتجاوز عدد سكان الأرض رسميًّا 8 مليارات، في نوفمبر الماضي، أي أكثر من ثلاثة أضعاف عدده في عام 1950. وفيما تهدد احتياجات الغذاء والطاقة موارد الكوكب ومناخه، ينتظر أن يقترب العدد من عشرة مليارات نسمة (9,7 مليارات) في منتصف القرن، وفق توقعات الأمم المتحدة.

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وتابع جون كيري، الثلاثاء في أوسلو “أنا شخصيًّا لا أعتقد أن ذلك مستدام.. علينا معرفة كيفية التعامل مع قضية الاستدامة وعدد الأشخاص الذين يتعين علينا الاعتناء بهم على الكوكب”، وفقًا لوكالة فرانس برس.

وارتفعت درجة حرارة الأرض بنحو 1,2 درجة مئوية منذ حقبة ما قبل الصناعة، ما يترك مجالًا ضئيلًا للغاية لتحقيق هدف اتفاقية باريس المتمثل في الحد من الاحترار إلى 1,5 درجة مئوية.

ومجرد إطعام 8 مليارات شخص حاليًّا يولد أكثر من ربع انبعاثات غازات الاحتباس الحراري المسؤولة عن تغير المناخ: حوالى 40% بسبب تربية الماشية ونفايات الطعام، والباقي مرتبط بإنتاج الأرز واستخدام الأسمدة وتحويل الأراضي وإزالة الغابات.

الجفاف والفيضانات

ويعقّد تغير المناخ بدوره إنتاج الغذاء من خلال الجفاف والفيضانات وغيرها من الظواهر المناخية المتطرفة.

وأردف جون كيري: “لقد زرت عددًا من البلدان الإفريقية حيث يفخرون جدًّا بارتفاع معدلات المواليد لديهم، لكن الحقيقة هي أن هذا ليس مستدامًا اليوم، ناهيك عنه في المستقبل”.

واختتم كيري البالغ 79 عامًا: “لا أدعو إلى تقليل عدد السكان. أعتقد أن علينا احترام الحياة لكن يمكننا القيام بذلك بشكل أفضل من نواحٍ كثيرة”.

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