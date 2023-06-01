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بتداولات بلغت 5 مليارات ريال

الأسهم السعودية تغلق على ارتفاع

الخميس ١ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٤:٠١ مساءً
الأسهم السعودية تغلق على ارتفاع
المواطن - واس

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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا 0.82 نقطة ليقفل عند مستوى 11014.95 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 5 مليارات ريال.

الأسهم المتداولة

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 174 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 113 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 100 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات: التعاونية، والخليج للتدريب، والصناعات الكهربائية، والداوء، ومجموعة صافولا الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات: عناية، والشرقية للتنمية، والصقر للتأمين، وأسمنت ينبع، وأسمنت القصيم الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.33% و9.87%.

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فيما كانت أسهم شركات: الجزيرة، وأمريكانا، وجرير، وجبل عمر، وعناية هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات: الراجحي، والجزيرة، وشركة الاتصالات السعودية، والأهلي، وجبل عمر، هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

مؤشر نمو

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 137.07 نقطة ليقفل عند مستوى 21415.33 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 52.3 مليون ريال. وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 1800 سهم.

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