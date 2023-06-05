الأسهم السعودية تغلق على ارتفاع

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم الاثنين، مرتفعًا 71.63 نقاط، ليقفل عند مستوى 11293.59 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 6.4 مليارات ريال.

ووفقًا لقناة “الإخبارية”، بلغت كمية الأسهم المتداولة 183 مليون سهم، بفعل أداء الأسهم القيادة وقطاع الطاقة.

مؤشر أمس

وكان مؤشر الأسهم السعودية الرئيس أغلق مرتفعًا 207.01 نقاط، ليقفل عند مستوى 11221.96 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 4.3 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 140 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 179 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 34 شركة على تراجع.