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بتداولات قيمتها 4.3 مليارات ريال

الأسهم السعودية تغلق مرتفعة عند 11221 نقطة

الأحد ٤ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٤:٢٩ مساءً
الأسهم السعودية تغلق مرتفعة عند 11221 نقطة
المواطن - واس

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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا 207.01 نقاط، ليقفل عند مستوى 11221.96 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 4.3 مليارات ريال.

الأسهم المتداولة

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 140 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 179 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 34 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات: الغاز، وعذيب للاتصالات، ومعادن، وأسواق المزرعة، وبدجت السعودية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات : عناية، وجرير، وجدوى ريت السعودية، وأمانة للتأمين، ومسك الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و5.15%.

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فيما كانت أسهم شركات: أمريكانا، وجرير، وجبل عمر، والجزيرة، وعناية هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات: الراجحي، وبحر العرب، وجبل عمر، وجرير، وأرامكو السعودية هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

مؤشر نمو

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية “نمو” اليوم مرتفعًا 25.16 نقطة ليقفل عند مستوى 21440.49 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 32.9 مليون ريال. وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 850 ألف سهم.

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