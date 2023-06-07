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بتداولات بلغت 6.9 مليارات ريال

الأسهم السعودية تغلق مرتفعة عند 11372.83 نقطة

الأربعاء ٧ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٥:٢٦ مساءً
الأسهم السعودية تغلق مرتفعة عند 11372.83 نقطة
المواطن - واس

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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا 55.96 نقطة ليقفل عند مستوى 11372.83 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 6.9 مليارات ريال.

كمية الأسهم

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 180 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 115 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 86 شركة على تراجع.

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وكانت أسهم شركات: عذيب للاتصالات، والسعودي الألماني الصحية، وذيب، واليمامة للحديد، وساسكو الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات: وأسواق عبدالله العثيم، ومجموعة صافولا، والتموين، والآمار، وتكافل الراجحي الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 7.57% و2.97%.

فيما كانت أسهم شركات: زين السعودية، وأمريكانا، والإنماء، وجبل عمر، وأسواق عبدالله العثيم هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات: الراجحي، وعلم، ولوبريف، والأهلي، والإنماء هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

مؤشر نمو

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 52.80 نقطة ليقفل عند مستوى 21481.58 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 38.7 مليون ريال. وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 1260 ألف سهم.

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