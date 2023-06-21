مصادرة 7139 إطارًا غير صالح خلال الحملة التفتيشية بالشرقية الأسهم السعودية تغلق مرتفعة عند 11466.17 نقطة اتفاق مبدئي بين لويس كاسترو والنصر مصدر رئاسي فرنسي: مشاركة ولي العهد في القمة العالمية مهمة من أجل ميثاق جديد المزاد الإلكتروني للوحات المميزة عبر أبشر ينتهي غدًا فرنسا : السعودية تلعب دورًا مهمًا من أجل ميثاق مالي عالمي جديد ولي العهد يبحث في باريس التعاون بين الشركات الفرنسية والسعودية الهلال يستهدف ضم موراتا ضبط مقيم ومواطن لإساءتهما لآخر عبر محتوى مرئي بمكة المكرمة وزير الحرس الوطني يقف على جاهزية القوات المشاركة في حج 1444
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا 34.80 نقطة ليقفل عند مستوى 11466.17 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 5 مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 193 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 122 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 90 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات جمجوم فارما، وملاذ للتأمين، و الأصيل، وسلامة، ورعاية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الإعادة السعودية، وبروج للتأمين، والسيف غاليري، وصدر، والنايفات الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 15.77% و 3.21% .
فيما كانت أسهم شركات شمس، ومرنة، وجمجوم فارما، وصدر، وأمريكانا هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات جمجوم فارما، ومرنة، والراجحي، والموارد ، وأرامكو السعودية، هي الأكثر نشاطاً في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 298.51 نقطة ليقفل عند مستوى 27266.34 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 27 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر مليون سهم.