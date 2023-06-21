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بتداولات بلغت قيمتها 5 مليارات ريال

الأسهم السعودية تغلق مرتفعة عند 11466.17 نقطة

الأربعاء ٢١ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٤:٤٤ مساءً
الأسهم السعودية تغلق مرتفعة عند 11466.17 نقطة
المواطن - واس

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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا 34.80 نقطة ليقفل عند مستوى 11466.17 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 5 مليارات ريال.

مؤشر الأسهم السعودية

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 193 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 122 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 90 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات جمجوم فارما، وملاذ للتأمين، و الأصيل، وسلامة، ورعاية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الإعادة السعودية، وبروج للتأمين، والسيف غاليري، وصدر، والنايفات الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 15.77% و 3.21% .
فيما كانت أسهم شركات شمس، ومرنة، وجمجوم فارما، وصدر، وأمريكانا هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات جمجوم فارما، ومرنة، والراجحي، والموارد ، وأرامكو السعودية، هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

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السوق الموازية

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 298.51 نقطة ليقفل عند مستوى 27266.34 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 27 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر مليون سهم.

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