Icon

مسنة عراقية بعد وصولها إلى مكة: فرحانة لرؤية بيت الله الحرام Icon كوريا الشمالية تطلق صاروخين قصيري المدى Icon عرض الهلال أبعد مودريتش عن الأهلي Icon تواجد الرئيس الفلسطيني في الصين إحراج جديد لإدارة بايدن Icon ضبط مقيم لترويجه الإمفيتامين بالرياض Icon الهاملي يستضيف سنويًا مئات الحجاج بالولائم والقهوة السعودية Icon ليفربول في ورطة بسبب محمد صلاح Icon جوجل تتيح فرصة تجربة الملابس افتراضيًا Icon مقيم في قبضة الأمن لتلويثه وسطًا بيئيًا في تبوك Icon السعودية تحقق آمال الشعب اليمني بتيسير الوصول لأداء الحج Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السوق
السعودية اليوم
حصاد اليوم
بتداولات بلغت 9.2 مليارات ريال

الأسهم السعودية تغلق منخفضة

الخميس ١٥ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٤:٠٨ مساءً
الأسهم السعودية تغلق منخفضة
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضاً 16.89 نقطة ليقفل عند مستوى 11516.14 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 9.2 مليارات ريال.

الأسهم المتداولة

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 586 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 89 شركات ارتفاعاً في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 116 شركة على تراجع.

قد يهمّك أيضاً
نقل ملكية السلاح إلكترونيًا عبر أبشر

نقل ملكية السلاح إلكترونيًا عبر أبشر

Lukaku يتعرض لإساءات عنصرية بعد خسارة دوري أبطال أوروبا

Lukaku يتعرض لإساءات عنصرية بعد خسارة دوري أبطال أوروبا

وكانت أسهم شركات: صدر، والأصيل، والدرع العربي، والجزيرة ريت، وساسكو الأكثر ارتفاعاً, أما أسهم شركات: الإنماء طوكيو م، وشمس، والسعودي الألماني الصحية، وسدافكو، وعلم الأكثر انخفاضاً في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.95% و9.93%.

فيما كانت أسهم شركات: شمس، وأمريكانا، وبترو رابغ، وأرامكو السعودية، وإعمار هي الأكثر نشاطاً بالكمية, كما كانت أسهم شركات: لوبريف، والراجحي، وشمس، وشركة الاتصالات السعودية، ومرافق هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

مؤشر نمو

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً 2.048.72 نقطة ليقفل عند مستوى 26997.60 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 71.6 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 2770 سهمًا.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

غداً.. المرور يبدأ تفعيل الرصد الآلي لـ 7 مخالفات إلكترونياً
السعودية اليوم

غداً.. المرور يبدأ تفعيل الرصد الآلي لـ...

السعودية اليوم
جماهير الهلال تطلب التعاقد مع نجم بوروسيا دورتموند
الرياضة

جماهير الهلال تطلب التعاقد مع نجم بوروسيا...

الرياضة
تسهيلات تأشيرات زيارة السعودية تعكس الجهود المبذولة لتحسين تجارب الزوار وإثراء رحلتهم
السعودية اليوم

تسهيلات تأشيرات زيارة السعودية تعكس الجهود المبذولة...

السعودية اليوم
وصول الفوج الأول من حجاج جنوب أفريقيا
السعودية اليوم

وصول الفوج الأول من حجاج جنوب أفريقيا

السعودية اليوم
تعليم البكيرية يمدد فترة التقديم على حركة النقل الداخلي
السعودية اليوم

تعليم البكيرية يمدد فترة التقديم على حركة...

السعودية اليوم
الجامعة الإسلامية تعلن وظائف من المرتبة السابعة إلى المرتبة الثامنة
حصاد اليوم

الجامعة الإسلامية تعلن وظائف من المرتبة السابعة...

حصاد اليوم
كاريفر لخدمات السيارات تطلق مبادرة همم
السعودية اليوم

كاريفر لخدمات السيارات تطلق مبادرة همم

السعودية اليوم
وصول رئيس الوزراء الجزائري إلى جدة للمشاركة في القمة العربية
السعودية اليوم

وصول رئيس الوزراء الجزائري إلى جدة للمشاركة...

السعودية اليوم