الأسهم السعودية تغلق منخفضة

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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضًا 95.19 نقطة ليقفل عند مستوى 11421.70 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 6 مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 303 ملايين سهم، سجلت فيها أسهم 32 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 188 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات الموارد، و الباحة، وأكوا باور، ونادك، والأصيل الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات صدر، وسايكو، والمواساة، وتشب، والمتحدة للتأمين الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 30.00% و 9.94% .
فيما كانت أسهم شركات شمس، وأمريكانا، والجزيرة، والباحة، والراجحي هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي، وأكوا باور، ولوبريف، وأرامكو السعودية، ومجموعة تداول هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 813.22 نقطة ليقفل عند مستوى 28174.84 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 62 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليوني سهم.