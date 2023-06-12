الأسهم السعودية تنهي تعاملاتها باللون الأخضر

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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم الاثنين، مرتفعًا 27 نقطة، وبنسبة 0.24%، ليقفل عند مستوى 11423.13 نقطة.
ووفقًا لقناة “الإخبارية”، جاء ذلك بدعم أحجام السيولة في المؤشر بشكل عام في إغلاق اليوم، لتبلغ قيمة التداولات 6.2 مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 200 مليون سهم، فيما أنهى مؤشر السوق الموازية “نمو” جلسة اليوم على ارتفاع 701.23 نقطة وبنسبة 3.21%، حسب لنشرة وكالة الأنباء السعودية “واس”.
وأغلق مؤشر نمو عند 22529.66 نقطة، حيث بلغت قيمة التداولات نحو 20.6 مليون ريال.
فيديو | "تاسي" ينهي تعاملاته باللون الأخضر كاسبا 27 نقطة وبتداولات تجاوزت 6 مليارات #أسواق_السعودية #الإخبارية pic.twitter.com/VOmIQMNckV
— الإخبارية – اقتصاد (@ekhbariya_eco) June 12, 2023