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بتداولات بلغت 6.2 مليارات ريال

الأسهم السعودية تنهي تعاملاتها باللون الأخضر

الإثنين ١٢ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٥:٢٧ مساءً
الأسهم السعودية تنهي تعاملاتها باللون الأخضر
المواطن - فريق التحرير

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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم الاثنين، مرتفعًا 27 نقطة، وبنسبة 0.24%، ليقفل عند مستوى 11423.13 نقطة.

ووفقًا لقناة “الإخبارية”، جاء ذلك بدعم أحجام السيولة في المؤشر بشكل عام في إغلاق اليوم، لتبلغ قيمة التداولات 6.2 مليارات ريال.

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مؤشر نمو

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 200 مليون سهم، فيما أنهى مؤشر السوق الموازية “نمو” جلسة اليوم على ارتفاع 701.23 نقطة وبنسبة 3.21%، حسب لنشرة وكالة الأنباء السعودية “واس”.

وأغلق مؤشر نمو عند 22529.66 نقطة، حيث بلغت قيمة التداولات نحو 20.6 مليون ريال.

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