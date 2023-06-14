الأسهم السعودية تنهي تعاملاتها باللون الأخضر

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أنهى مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم الأربعاء، تعاملاته كاسبًا 119 نقطة، وبتداولات تجاوزت 7 مليارات ريال.
وتفصيلًا، ذكرت قناة “الإخبارية”، أن مؤشر الأسهم السعودية أغلق على ارتفاع بحوالي 119 نقطة، وبنسبة 1.04%، ليقفل عند مستوى 11533.03 نقطة.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 288.6 مليون سهم، أما قيمة التداول فبلغت 7.135 مليار ريال.
وأوضحت “الإخبارية”، أن جميع القطاعات مرتفعة، ما عدا قطاعين منهما قطاع اتصالات.
يذكر أن مؤشر الأسهم السعودية الرئيس أنهى جلسة أمس الثلاثاء، على تراجع طفيف بنحو 9 نقاط وبتداولات تجاوزت 6 مليارات ريال.
فيديو | "تاسي" ينهي تعاملاته باللون الأخضر كاسبا 119 نقطة وبتداولات تجاوزت 7 مليارات#أسواق_السعودية #الإخبارية pic.twitter.com/e9p1qbtblw
— الإخبارية – اقتصاد (@ekhbariya_eco) June 14, 2023