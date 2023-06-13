الأسهم السعودية تنهي تعاملاتها على تراجع طفيف

أنهى مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم الثلاثاء، تعاملاته على تراجع طفيف بنحو 9 نقاط وبتداولات تجاوزت 6 مليارات ريال.

وحسب قناة “الإخبارية”، أغلق مؤشر الأسهم السعودية على تراجع طفيف بحوالي 9 نقاط، وبنسبة 0.08%، ليقفل عند مستوى 11413.82 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 249.5 مليون سهم، أما قيمة التداول فبلغت 6.66 مليار ريال.

ووفقًا لـ”الإخبارية”، كان هناك 10 قطاعات متراجعة، فيما ارتفعت بقية القطاعات.

أسهم أمس

وكان مؤشر الأسهم السعودية الرئيس أنهى أمس الاثنين، مرتفعًا 27 نقطة، وبنسبة 0.24%، ليقفل عند مستوى 11423.13 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 200 مليون سهم، فيما تجاوزات قيمة التداولات 6 مليارات ريال.