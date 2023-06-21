الأطعمة المعالجة يجب التحذير منها كالتبغ

حذرت دراسات طبية من الأطعمة المعالجة والمعدلة وراثيًّا، مؤكدة أنه يجب أن التحذير منها كالتبغ تمامًا.

الأطعمة فائقة المعالجة

وقالت صحيفة “التايمز”، في مقال بعنوان “يجب التعامل مع الأطعمة فائقة المعالجة كما يعامل التبغ”: “إنه يبدو الأمر غير عادي بالنسبة لنا الآن أن عشرات الملايين من الناس اعتادوا منذ عقود تدخين السجائر دون أن يدركوا أنها يمكن أن تسبب أضرارًا جسيمة”.

وأضاف المقال: “يُعتقد أنه عندما ينظر الناس إلى الوراء بعد بضعة عقود من الآن، سيكون لديهم شعور مماثل بشأن الطعام الذي نتناوله”.