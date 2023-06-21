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تسبب أضرارًا صحية جسيمة

الأطعمة المعالجة يجب التحذير منها كالتبغ

الأربعاء ٢١ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٣٦ صباحاً
الأطعمة المعالجة يجب التحذير منها كالتبغ
المواطن - فريق التحرير

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حذرت دراسات طبية من الأطعمة المعالجة والمعدلة وراثيًّا، مؤكدة أنه يجب أن التحذير منها كالتبغ تمامًا.

الأطعمة فائقة المعالجة

وقالت صحيفة “التايمز”، في مقال بعنوان “يجب التعامل مع الأطعمة فائقة المعالجة كما يعامل التبغ”: “إنه يبدو الأمر غير عادي بالنسبة لنا الآن أن عشرات الملايين من الناس اعتادوا منذ عقود تدخين السجائر دون أن يدركوا أنها يمكن أن تسبب أضرارًا جسيمة”.

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وأضاف المقال: “يُعتقد أنه عندما ينظر الناس إلى الوراء بعد بضعة عقود من الآن، سيكون لديهم شعور مماثل بشأن الطعام الذي نتناوله”.

أمراض تسببها الأطعمة المعالجة

وتابع: “بعد عشرات الأعوام من الآن سينظر الناس إلى جيلنا في صدمة من أننا نملأ معدتنا بالمواد المصنعة الفائقة المعالجة، التي تحتوي على السكر والملح بكميات مفرطة لتجعلك تريد المزيد منها”.

وأشار المقال إلى أن هذه الأطعمة فائقة المعالجة والتصنيع تتسبب في أمراض مثل السكري وأمراض القلب والشرايين، ويجب التعامل معها كما يعامل التبغ والتدخين.

وأوضحت التايمز: “إن ما يقرب من ربع الأطفال في سن 11 عامًا في بريطانيا يعانون من السمنة المفرطة، ولذا يحب التعامل مع الأغذية المصنعة بصرامة تعادل التعامل مع التبغ”.

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