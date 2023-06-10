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عبر مراقبة وقف إطلاق النار

الأقمار الصناعية توثق خرق الهدنة في السودان

السبت ١٠ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٧:٣٣ مساءً
الأقمار الصناعية توثق خرق الهدنة في السودان
المواطن - فريق التحرير

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تنتهي الهدنة القصيرة التي أُعلن عنها في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع، على أن تمتد 24 ساعة فقط، بينما أعلنت الإدارة الأمريكية مراقبة خرق الهدنة بالسودان عبر الأقمار الصناعية.

مرصد السودان

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، مساء أمس الجمعة، أن وقف النار سيراقب عبر الأقمار الصناعية.

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كما أوضحت أنها تدعم منصة يطلق عليها مرصد السودان لنشر نتائج عمليات المراقبة هذه.

وتعد منصة “مرصد الصراع في السودان”، موقعًا على الإنترنت أطلقته الخارجية الأمريكية، أمس الجمعة، حيث وثق تقرير أولي نشره هذا المرصد مرفقًا بالصور تدميرًا واسع النطاق وموجهًا لمنشآت المياه والكهرباء والاتصالات خلال الأسابيع الماضية.

هجمات ممنهجة

كما وثق المرصد السوداني ثماني هجمات ممنهجة لإحراق الممتلكات عمدًا دمرت قرى في دارفور، وكذلك عدة هجمات على مدارس ومساجد وغيرها من المباني العامة في مدينة الجنينة في أقصى غرب البلاد والتي شهدت هجمات عنيفة شنتها جماعات محلية وسط انقطاع للاتصالات.

إلى ذلك، أشار المرصد إلى أن كلًا من القوات المسلحة السودانية والدعم السريع مع القوات شبه العسكرية المتحالفة معها، ارتكبت انتهاكات واسعة النطاق لإعلان جدة، الموقع بين الطرفين في 20 مايو الماضي.

مراقبة الانتهاكات

وكشف في معرض تعداده للانتهاكات الأدوات التي استعان بها في توثيق تلك الخروقات، سواء عبر الأقمار الصناعية أو بعض المنظمات الحقوقية.

ومن ضمن تلك الأدوات التي ستوثق الخروقات على سبيل المثال، منظمة “ييل” لحقوق الإنسان، التي أشارت في هذا التقرير الأولي إلى أن الصراع خلف آثارًا كبيرة على أمن المدنيين في الخرطوم، وشمال كردفان، وجنوب وغرب وشمال دارفور، كما أثر بشكل واسع على قطاع الاتصالات في البلاد.

صور الأقمار الصناعية

كذلك، تبين أن هذا المرصد يستعين بخدمات PlanetScape Ai التي تقدم صورًا عبر الأقمار الصناعية ذات الدقة العالية، فضلاً عن أجهزة استشعار حرارية.

يشار إلى أنه منذ اندلاع الصراع بين القوتين العسكريتين، في منتصف أبريل الماضي، شهدت البلاد نحو 13 هدنة خرقت جميعها منذ الساعات الأولى لدخولها حيز التنفيذ، فيما تقاذف الطرفان الاتهامات وتحميل المسؤوليات.

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