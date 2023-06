الأقمار الصناعية توثق خرق الهدنة في السودان

تنتهي الهدنة القصيرة التي أُعلن عنها في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع، على أن تمتد 24 ساعة فقط، بينما أعلنت الإدارة الأمريكية مراقبة خرق الهدنة بالسودان عبر الأقمار الصناعية.

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، مساء أمس الجمعة، أن وقف النار سيراقب عبر الأقمار الصناعية.

كما أوضحت أنها تدعم منصة يطلق عليها مرصد السودان لنشر نتائج عمليات المراقبة هذه.

وتعد منصة “مرصد الصراع في السودان”، موقعًا على الإنترنت أطلقته الخارجية الأمريكية، أمس الجمعة، حيث وثق تقرير أولي نشره هذا المرصد مرفقًا بالصور تدميرًا واسع النطاق وموجهًا لمنشآت المياه والكهرباء والاتصالات خلال الأسابيع الماضية.

كما وثق المرصد السوداني ثماني هجمات ممنهجة لإحراق الممتلكات عمدًا دمرت قرى في دارفور، وكذلك عدة هجمات على مدارس ومساجد وغيرها من المباني العامة في مدينة الجنينة في أقصى غرب البلاد والتي شهدت هجمات عنيفة شنتها جماعات محلية وسط انقطاع للاتصالات.

إلى ذلك، أشار المرصد إلى أن كلًا من القوات المسلحة السودانية والدعم السريع مع القوات شبه العسكرية المتحالفة معها، ارتكبت انتهاكات واسعة النطاق لإعلان جدة، الموقع بين الطرفين في 20 مايو الماضي.

Today, the U.S.-supported Sudan Conflict Observatory remote monitoring platform will start releasing public reports on violations of international humanitarian law and other abuses. It is time to end the cycle of violence that is devastating the Sudanese people.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) June 9, 2023