الأمر بالمعروف تفعل “فاجتنبوه لعلكم تفلحون” بالدلم والرين

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نشرت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، محتوى البرنامج التوعوي والوقائي “فاجتنبوه لعلكم تفلحون”، بالتعاون مع بلدية محافظة الدلم ومستشفى الأمير سلمان بن محمد آل سعود والسوق العام بالمحافظة، عبر لوحات الطرق الرئيسة والشاشات الرقمية، وذلك تفعيلاً للتكامل بين الجهات الحكومية.
كما فعّلت بمحافظة الرين ذات البرنامج، بالتعاون مع شرطة المحافظة، عبر اللوحات التوعوية والشاشات الرقمية، تزامناً مع الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات.
وأوضح مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض، الشيخ عبدالله بن محمد الشبانات، أن هدف البرنامج بيان الحكم الشرعي لتحريم المخدرات، وإبراز خطرها وأضرارها على المجتمع، وإبراز جهود المملكة العربية السعودية في محاربتها، وإسهام الرئاسة العامة مع الجهات المعنية في الحد من انتشارها، موجهاً شكره لمنسوبي الجهات الحكومية في المحافظات لتعاونهم، ومبيناً أن البرنامج يحظى بمتابعة واهتمام معالي الرئيس العام، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.