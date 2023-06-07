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محذرًا من جهات الفوركس غير المرخصة

الأمن العام : اسألوا عن المستندات اللازمة قبل استثمار أموالكم

الأربعاء ٧ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٣:١٨ مساءً
الأمن العام : اسألوا عن المستندات اللازمة قبل استثمار أموالكم
المواطن - فريق التحرير

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حث الأمن العام المواطنين، على السؤال عن المستندات اللازمة قبل اتخاذ قرار الاستثمار لعدم خسارة أموالهم.

وقال الأمن العام في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر” “من حقك تسأل عن المستندات اللازمة، وتتأكد أن الجهة التي تستثمر فيها أموالك آمنة”.

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وأضاف “لا تعرض أموالك للخسارة بالاستثمار مع جهات الفوركس غير المرخصة”.

وعود وهمية

وكان الأمن العام ناشد في وقت سابق المواطنين عدم التعامل مع شركات الفوركس غير المرخصة، داعيًا إياهم إلى حماية أنفسهم وغيرهم من خطورة الاستثمار مع هذه الجهات، وعدم التفاعل مع هذه الشركات.

وحذر بالقول: “لا تتفاعل مع مكالمات مجهولة المصدر تطلب منك تحويل مبالغ مالية من أجل استغلال فرص استثمارية فورية”، مؤكدًا أن وعود هذه الشركات وهم.

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