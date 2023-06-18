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التناغم بين الجهات الأمنية سبب نجاح خطة الموسم

الأمن العام: السجن وغرامة 50 ألف ريال عقوبة نقل أشخاص لا يحملون تصاريح حج

الأحد ١٨ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٣٤ مساءً
الأمن العام: السجن وغرامة 50 ألف ريال عقوبة نقل أشخاص لا يحملون تصاريح حج
المواطن - فريق التحرير

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حذر الأمن العام من نقل أشخاص لا يحملون تصاريح حج نظامية، مشيرًا إلى أن من يخالف ذلك سيعاقب بالسجن لمدة تصل إلى 6 أشهر وبغرامة مالية تصل إلى 50000 ريال، والإبعاد من السعودية إن كان وافدًا.

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السجن والغرامة

وقال الأمن العام في رسم توضيحي عبر الحساب الرسمي بموقع تويتر: يعاقب كل من يتم ضبطه وهو ينقل من لا يحملون تصاريح حج نظامية بالآتي:

  • السجن مدة تصل إلى 6 أشهر.
  • غرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال عن كل مخالف يتم نقله، وتتعدد الغرامة المالية بتعدد الأشخاص المنقولين.
  • المطالبة بمصادرة وسيلة النقل البرية بحكم قضائي.
  • ترحيل الناقل المخالف، إن كان وافدًا بعد تنفيذ العقوبة، ويمنع من دخول السعودية وفقًا للمدد المحددة نظامًا.

خطة الحج

وعززت رئاسة الحرمين الشريفين مفهوم التناغم والتماهي بين منظومة الرئاسة والأمنية والقطاعات الحكومية وشركاء النجاح لموسم الحج الحالي، عبر عقد اجتماع المجلس التنسيقي للجهات العاملة بالمسجد الحرام بحضور الرئيس العام للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس ومدير الأمن العام الفريق محمد البسامي ونائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط وأعضاء المجلس، لضمان التنسيق بين كافة شركاء النجاح في منظومة الحج، حيث ناقش المجلس استعدادات الجهات العاملة في المسجد الحرام لموسم الحج وتضافر جهود كافة الجهات العاملة في ظل الأعداد المليونية للحجاج وقاصدي بيت الله الحرام.

خدمة الحجاج

ورفع الرئيس العام أسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان؛ نظير ثقتهما الكريمة ودعمهما اللامحدود الذي تحظى به الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي خصوصًا في موسم الحج مع تدفق الأعداد المليونية لحجاج بيت الله الحرام وسط منظومة خدمات ذكية متكاملة لتمكين ضيوف الرحمن أداء مناسكهم بيسر وسهولة.

وأكد السديس حرص الرئاسة على التناغم والتكاتف مع المنظومة الأمنية ومختلف الجهات الحكومية لخدمة ضيوف الرحمن، موضحًا أن الخطة التشغيلية لموسم الحج للرئاسة تركز على تعظيم مكامن القوة وتحويل التحديات إلى فرص إيجابية، معتمدة على أهداف الرئاسة الإستراتيجية المنطلقة من رؤية 2030 المباركة، والتي تعنى بتمكين القاصدين وتهيئة البيئة الإيمانية الخاشعة والآمنة والصحية لهم في الحرمين الشريفين.

 

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