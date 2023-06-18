تشكيل الحكومة الكويتية برئاسة أحمد نواف الأحمد الصباح و15 وزيرًا المدفوعات السعودية تحصل على شهادة الآيزو ثلاثية لـ مصر ضد جنوب السودان الأمن العام: السجن وغرامة 50 ألف ريال عقوبة نقل أشخاص لا يحملون تصاريح حج تأجيل محاكمة مرتضى منصور لـ 17 يوليو وصول أول رحلة من القاهرة إلى القيصومة مباشرة عبر مطارات الدمام نجم الاتحاد مطلوب في الدوري البرازيلي فلاديمير بوتين يلوح بورقة تكشف سر الانسحاب من كييف تشكيل مباراة نهائي دوري الأمم الأوروبية بين إسبانيا وكرواتيا أفضل الأعمال لاغتنام عشر ذي الحجة
حذر الأمن العام من نقل أشخاص لا يحملون تصاريح حج نظامية، مشيرًا إلى أن من يخالف ذلك سيعاقب بالسجن لمدة تصل إلى 6 أشهر وبغرامة مالية تصل إلى 50000 ريال، والإبعاد من السعودية إن كان وافدًا.
وقال الأمن العام في رسم توضيحي عبر الحساب الرسمي بموقع تويتر: يعاقب كل من يتم ضبطه وهو ينقل من لا يحملون تصاريح حج نظامية بالآتي:
وعززت رئاسة الحرمين الشريفين مفهوم التناغم والتماهي بين منظومة الرئاسة والأمنية والقطاعات الحكومية وشركاء النجاح لموسم الحج الحالي، عبر عقد اجتماع المجلس التنسيقي للجهات العاملة بالمسجد الحرام بحضور الرئيس العام للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس ومدير الأمن العام الفريق محمد البسامي ونائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط وأعضاء المجلس، لضمان التنسيق بين كافة شركاء النجاح في منظومة الحج، حيث ناقش المجلس استعدادات الجهات العاملة في المسجد الحرام لموسم الحج وتضافر جهود كافة الجهات العاملة في ظل الأعداد المليونية للحجاج وقاصدي بيت الله الحرام.
ورفع الرئيس العام أسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان؛ نظير ثقتهما الكريمة ودعمهما اللامحدود الذي تحظى به الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي خصوصًا في موسم الحج مع تدفق الأعداد المليونية لحجاج بيت الله الحرام وسط منظومة خدمات ذكية متكاملة لتمكين ضيوف الرحمن أداء مناسكهم بيسر وسهولة.
وأكد السديس حرص الرئاسة على التناغم والتكاتف مع المنظومة الأمنية ومختلف الجهات الحكومية لخدمة ضيوف الرحمن، موضحًا أن الخطة التشغيلية لموسم الحج للرئاسة تركز على تعظيم مكامن القوة وتحويل التحديات إلى فرص إيجابية، معتمدة على أهداف الرئاسة الإستراتيجية المنطلقة من رؤية 2030 المباركة، والتي تعنى بتمكين القاصدين وتهيئة البيئة الإيمانية الخاشعة والآمنة والصحية لهم في الحرمين الشريفين.