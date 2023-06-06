لوكا مودريتش يتسبب في إحراج رئيس ريال مدريد جامعة الطائف تفتح باب القبول لبرامج الدراسات العليا الأمن العام للمواطنين: احذروا مروجي الفوركس غير المرخص التعليم تعلن موعد فتح التقديم على الترقيات عبر نظام فارس لحظة قص الشريط وإعادة فتح السفارة الإيرانية بالرياض رومانو: الهلال لم يُعدّل عرضه لضم ميسي انتقادات واسعة لـ بثوث التيك توك والتونسي يرد: أهلكتمونا نحيبًا تحذير: الإفصاح عن البيانات الشخصية عبر الهاتف يعرضك للاحتيال والمساءلة تغريم شركتين 10 ملايين ريال لمخالفتهما نظام المنافسة الحبتور: أتمنى تخصيص الأندية الإماراتية أسوة بالسعودية
جدد الأمن العام تحذيره من التعامل مع مروجي الفوركس غير المرخص، وذلك من أجل تجنب عمليات الاحتيال والنصب.
وقال الأمن العام في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر” “لا تشارك معلوماتك وبياناتك البنكية مع جهات غير موثوق بها واحذر من مروجي الفوركس غير المرخص”.
وكان الأمن العام ناشد في وقت سابق المواطنين عدم التعامل مع شركات الفوركس غير المرخصة، داعيًا إياهم إلى حماية أنفسهم وغيرهم من خطورة الاستثمار مع هذه الجهات، وعدم التفاعل مع هذه الشركات.
وحذر بالقول: “لا تتفاعل مع مكالمات مجهولة المصدر تطلب منك تحويل مبالغ مالية من أجل استغلال فرص استثمارية فورية”، مؤكدًا أن وعود هذه الشركات وهم.