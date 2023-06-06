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حث على عدم مشاركة البيانات البنكية

الأمن العام للمواطنين: احذروا مروجي الفوركس غير المرخص

الثلاثاء ٦ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٧:٣٦ مساءً
الأمن العام للمواطنين: احذروا مروجي الفوركس غير المرخص
المواطن - فريق التحرير

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جدد الأمن العام تحذيره من التعامل مع مروجي الفوركس غير المرخص، وذلك من أجل تجنب عمليات الاحتيال والنصب.

وقال الأمن العام في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر” “لا تشارك معلوماتك وبياناتك البنكية مع جهات غير موثوق بها واحذر من مروجي الفوركس غير المرخص”.

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وعود وهمية

وكان الأمن العام ناشد في وقت سابق المواطنين عدم التعامل مع شركات الفوركس غير المرخصة، داعيًا إياهم إلى حماية أنفسهم وغيرهم من خطورة الاستثمار مع هذه الجهات، وعدم التفاعل مع هذه الشركات.

وحذر بالقول: “لا تتفاعل مع مكالمات مجهولة المصدر تطلب منك تحويل مبالغ مالية من أجل استغلال فرص استثمارية فورية”، مؤكدًا أن وعود هذه الشركات وهم.

 

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