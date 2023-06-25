الأمن العام يذكر بعقوبة نقل أشخاص بدون تصاريح حج

أعاد الأمن العام التحذير من نقل من لا يحملون تصاريح حج نظامية، حيث يعاقب من يتم ضبطه بالسجن والغرامة أيضًا.

سجن وغرامة

وقال الأمن العام في إنفوجراف صادر عنه “يعاقب كل من يتم ضبطه وهو ينقل من لا يحملون تصاريح حج نظامية بالآتي السجن لمدة تصل إلى 6 أشهر وغرامة مالية تصل إلى (50,000) ريال عن كل مخالف يتم نقله، وتتعدد الغرامة المالية بتعدد المخالفين المنقولين.

كما يتم المطالبة بمصادرة وسيلة النقل البرية بحكم قضائي، مع ترحيل الناقل المخالف إن كان وافدًا بعد تنفيذ العقوبة، ويمنع من دخول السعودية وفقًا للمدد المحددة نظامًا.

على جانب آخر، أطلقت وزارة الصحة تصاريح مكاتب الحج الطبية الإلكترونية لحجاج الداخل والخارج، من خلال “منصة صحة” مواكبة للتحول التقني الذي تشهده السعودية، بالتعاون مع شركة لين للأعمال.

وتأتي هذه الخدمة تيسيرًا لممثلي مكاتب الحج الطبية، حيث تعتبر إحدى الخدمات التي تقدمها الوزارة؛ بهدف الإشراف ومتابعة أعمال مكاتب الحج الطبية، والتأكد من استيفاء كافة المتطلبات الأساسية لتشغيلها بعد توفير الكوادر الطبية المؤهلة والتجهيزات، وتطبيق اشتراطات مكافحة العدوى، وذلك خدمةً لضيوف الرحمن وحفاظًا على سلامتهم.