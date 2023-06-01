الأمن العام يعلن عن وظائف عسكرية للكادر النسائي

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل للمديرية العامة للأمن العام برتبة (جندي) للكادر النسائي، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الرتبة العسكرية:

– جندي.

المؤهل المطلوب:

– شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها ويفضّل من لديها مؤهل أعلى.

الشروط:

1- أن تكون المتقدمة حاصلة على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها ويفضّل من لديها مؤهل أعلى.

2- أن تكون المتقدمة سعودية الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأت مع والدها أثناء خـدمة الدولة خارج المملكة.

3- أن تكون المتقدمة حسنة السيرة والسلـوك والسمعة وغير محكوم عليها بالإدانة في جـريمة مخلة بالشرف والأمانة .

4- أن تكون لديها هوية وطنية مستقلة سـارية الصلاحية وقت التقديم.

5- أن لا تكون المتقدمة سبق لها التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو أنهيت خدماتها من المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب أو موظفة في جهة حكومية.

6- ألا تكون متزوجة من غير سعودي.

7- أن تجتاز المتقدمة كافة إجراءات واختبارات القبول.

8- بالنسبة للشهادات الصادرة من خارج المملكة يجب معادلتها من وزارة التعليم مع التصديق عليها.

ملاحظات هامة:

– تعبأ الحقول بمنتهى الدقة وسوف يتم استبعاد كل من يوجد لديها اختلاف في بيانات التسجيل حسب الشروط المعتمدة.

– على المتقدمة الدخول على منصة (مؤهل) بوزارة التعليم وتحديث بيانات المؤهل العلمي عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

موعد التقديم:

– يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم السبت بتاريخ 1444/11/14هـ الموافق 2023/06/03م وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1444/11/19هـ الموافق 2023/06/08م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا