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القلق والاكتئاب والهلاوس أبرزها

الأمن العام: 8 أضرار صحية لتعاطي الحشيش

الإثنين ٥ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٧:٥٣ مساءً
الأمن العام: 8 أضرار صحية لتعاطي الحشيش
المواطن - فريق التحرير

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أكد الأمن العام أن تعاطي الحشيش يؤثر على صحة جهاز المناعة، ما يجعل الشخص أكثر عرضة للإصابة بالأمراض المعدية والاضطرابات النفسية والعقلية.

علامات التعاطي

وأوضح الأمن العام في إنفوجراف صادر عنها أن العلامات الدالة على التعاطي هي رعشة في اليدين، احمرار العينين واتساع حدقة العين، الكسل والخمول، تقلب مفاجئ في المزاج، العزلة والبعد عن الأنشطة الاجتماعية، وإهمال المظهر الخارجي.

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وأوضح أن التأثيرات الناتجة عن تعاطي الحشيش تتعدد ومن ضمنها القلق والاكتئاب، زيادة سرعة ضربات القلب مع مخاطر التعرض للنوبات القلبية، ضغط التركيز والاستجابة للمؤثرات الخارجية، الهلاوس السمعية والبصرية، اضطراب القدرة على تحديد الزمان والمكان وتقدير المخاطر، وتشوه الأجنة لدى النساء.

طريقة الإبلاغ

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

 

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