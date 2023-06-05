هطول أمطار غزيرة على عرعر الأمن العام: 8 أضرار صحية لتعاطي الحشيش مارسيلو غروهي أعلى الحراس تقييمًا هذا الموسم المسحل: 8 أجانب في الموسم المقبل بدوري روشن وظائف شاغرة في فروع مجموعة التركي الموسم المطري في السعودية يجمع 4 مزايا نادرة أسعار الغاز في أوروبا تتجاوز 307 دولارات الفيصل: لن يتم زيادة أسعار تذاكر المباريات فتاة متهورة توثق قيادتها على سرعة 170 كم العائلة المالكة البريطانية تستقبل مولودًا جديدًا
أكد الأمن العام أن تعاطي الحشيش يؤثر على صحة جهاز المناعة، ما يجعل الشخص أكثر عرضة للإصابة بالأمراض المعدية والاضطرابات النفسية والعقلية.
وأوضح الأمن العام في إنفوجراف صادر عنها أن العلامات الدالة على التعاطي هي رعشة في اليدين، احمرار العينين واتساع حدقة العين، الكسل والخمول، تقلب مفاجئ في المزاج، العزلة والبعد عن الأنشطة الاجتماعية، وإهمال المظهر الخارجي.
وأوضح أن التأثيرات الناتجة عن تعاطي الحشيش تتعدد ومن ضمنها القلق والاكتئاب، زيادة سرعة ضربات القلب مع مخاطر التعرض للنوبات القلبية، ضغط التركيز والاستجابة للمؤثرات الخارجية، الهلاوس السمعية والبصرية، اضطراب القدرة على تحديد الزمان والمكان وتقدير المخاطر، وتشوه الأجنة لدى النساء.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.