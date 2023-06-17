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بأول عرض عسكري للاحتفال بعيد ميلاد الملك

الأمير لويس يخطف الأنظار من جده تشارلز بلقطات عفوية

السبت ١٧ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥٩ مساءً
الأمير لويس يخطف الأنظار من جده تشارلز بلقطات عفوية
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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خطف الأمير البريطاني لويس، الأنظار مرة أخرى من جده خلال لقطات عفوية، في أول عرض عسكري للاحتفال بعيد ميلاد الملك تشارلز الثالث رسميًا بصفته الملكية، حيث امتطى أحد الخيول وتفقد الجنود خلال الحدث السنوي الذي يُقام منذ عام 1760.

لقطات الأمير لويس

وتصدرت لقطات الأمير لويس، أصغر أبناء أمير وأميرة ويلز، الذي أتم عامه الخامس في 23 أبريل الماضي، عبر ظهوره من شرفة قصر باكنجهام خلال احتفالات “Trooping of the Colour”.

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ودائمًا ما ينجح الأمير لويس أصغر أبناء ولى العهد البريطاني الأمير ويليام، في سرقة الأضواء خلال المناسبات الملكية، بحركات لافتة من قبيل إخراج لسانه لوالدته أو تغطية أذنيه بطريقة درامية على شرفة قصر باكنجهام وحتى خلال تتويج جده تشارلز ملكًا لبريطانيا لم يخذل محبيه.

وجاءت لقطات الأمير لويس المضحكة، بينما كان يطل من شرفة قصر باكنغهام أثناء عروض سلاح الجو الملكي البريطاني، وفقًا لـ “ذا صن”.

ظهور مميز بالاحتفالات الملكية

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أن لويس، أصغر أبناء أمير وأميرة ويلز، الذي أتم عامه الخامس في 23 أبريل الماضي، أذاب القلوب اليوم في كنيسة وستمنستر آبي خلال تتويج الملك تشارلز الثالث.

ويأتي العرض العسكري المعروف باسم “تروبينج ذا كالار” بعد أسابيع من تتويج تشارلز ملكًا لبريطانيا في السادس من مايو أيار. وشارك في العرض جنود يرتدون معاطف قرمزية وقبعات من الفرو بينما عزفت الفرق العسكرية الموسيقى.

عيد ميلاد الملك تشارلز

وأحيا تشارلز، البالغ من العمر 74 عامًا، تقليدًا كانت والدته الراحلة الملكة إليزابيث قد تخلت عنه في عام 1986 عندما كانت في الستين من عمرها، من خلال ظهوره وهو يمتطي الخيل.

وفي التكريم السنوي للملك من جانب الجيش البريطاني، قدم الجنود التحية الملكية للعاهل البريطاني تشارلز الذي تفقد الجنود أمام جمهور من ثمانية آلاف شخص.

كما ظهر ابنه الأكبر ويليام أمير ويلز وشقيقته الأميرة آن وشقيقه دوق إدنبرة على ظهور الخيول أيضًا، وراءهم الملكة وأميرة ويلز في عربة ملكية.

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