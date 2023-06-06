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بعد غياب غير عادي عن موعده المقرر

الأمير هاري يدلي بشهادته أمام المحكمة بقضية فضيحة الهواتف

الثلاثاء ٦ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٤:٣٧ مساءً
الأمير هاري يدلي بشهادته أمام المحكمة بقضية فضيحة الهواتف
المواطن - فريق التحرير

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وصل الأمير هاري إلى المحكمة العليا في لندن، اليوم الثلاثاء، للإدلاء بشهادته في دعوى مقامة ضد شركة تصدر صحيفة شعبية يتهمها باختراق هاتفه والضلوع في أنشطة أخرى غير قانونية.

تفاصيل القضية

ولم يمثل الأمير هاري، الذي يأتي ترتيبه خامسًا في ولاية العرش، أمام المحكمة، أمس الاثنين، كما كان متوقعًا، علمًا بأنه يقاضي هو وأكثر من 100 آخرين شركة ميرور غروب نيوزبيبرز (إم.جي.إن)، التي تصدر صحف ديلي ميرور وصنداي ميرور وصنداي بيبول، لاتهامها باختراق هواتفهم وارتكاب سلوكيات أخرى غير قانونية بين عامي 1991 و2011.

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الأمير هاري يدلي بشهادته أمام المحكمة بقضية فضيحة الهواتف

وسيواجه الابن الأصغر للملك تشارلز، اليوم الثلاثاء وغدًا الأربعاء، ساعات من الاستجواب على منصة الشهود من آندرو جرين محامي شركة ميرور غروب بشأن 33 مقالًا يقول إنها بنيت على معلومات تم الحصول عليها بطرق غير قانونية، وبذلك سيكون أول شخصية بارزة من العائلة المالكة يدلي بشهادته خلال 130 عامًا.

وبدأ نظر الدعوى ضد شركة ميرور غروب الشهر الماضي مع سعي هاري والمدعين الآخرين لإثبات أن عملية جمع معلومات غير قانونية قد تمت بعلم وموافقة كبار المحررين والمسؤولين التنفيذين.

غياب غير عادي

وكان هاري تغيب أمس الاثنين عن جلسة بمقر المحكمة العليا في لندن مما دفع القاضي إلى القول إنه مندهش لغيابه في حين قال أحد محامي المؤسسة الصحفية إن غيابه غير عادي.

الأمير هاري يدلي بشهادته أمام المحكمة بقضية فضيحة الهواتف

ويسعى آندرو جرين محامي شركة ميرور غروب لسؤال هاري فيما يتعلق بما يزيد على 33 مقالة قال الأمير إنها تستند إلى مواد تم الحصول عليها بشكل غير قانوني، وهذا يعني أن هاري قد يكون عليه العودة للإدلاء بشهادته مرة أخرى أمام المحكمة يوم الأربعاء.

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