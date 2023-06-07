Icon

الأرض لن تحتمل 10 مليارات إنسان Icon عبدالعزيز بن سعود يرعى حفل تخريج طلبة كلية الملك فهد الأمنية Icon مبادرة لتسهيل حصول زوار المسجد النبوي على ماء زمزم Icon وفاة مؤسفة لرياضية جزائرية Icon حالات تلزم قائد المركبة بالبقاء أقصى الأيمن أثناء القيادة Icon طائرة تهبط اضطراريًّا بالأراضي الروسية أُثناء رحلتها لأميركا Icon هزة أرضية بقوة 2.1 ريختر تضرب الحدود الإماراتية العمانية Icon توقعات بتصحيح جديد لأسعار العقار في السعودية Icon سفارة البحرين لدى الخرطوم تتعرض للاقتحام والتخريب Icon جماهير الهلال تطالب بالتعاقد مع جوندوجان Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
أعرب عن امتنانه لدور الفاتيكان

الأمين العام لـ كايسيد بعد لقاء البابا فرنسيس: الحوار بين أتباع الأديان يرسخ السلام

الأربعاء ٧ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٢٢ مساءً
الأمين العام لـ كايسيد بعد لقاء البابا فرنسيس: الحوار بين أتباع الأديان يرسخ السلام
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

استقبل قداسة البابا فرنسيس، اليوم، في مقره السكني بسانتا ماريا في الفاتيكان، الدكتور زهير الحارثي، الأمين العام لمركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار كايسيد.

قد يهمّك أيضاً
الأهلي يُنهي قضية حمدي النقاز

الأهلي يُنهي قضية حمدي النقاز

شروط تعجيزية تعيق المواطنين حملة الدكتوراه من التعيين بالجامعات السعودية

شروط تعجيزية تعيق المواطنين حملة الدكتوراه من التعيين بالجامعات السعودية

تعزيز الحوار بين الأديان

وتناول اللقاء أهمية تعزيز الحوار بين أتباع الأديان والثقافات من أجل مواجهة العنف وترسيخ السلام والتعايش والتقارب بين الشعوب كافة.

وفيما أشاد قداسة البابا بجهود كايسيد في تكريس الحوار والتسامح والقيم المشتركة بين أتباع الأديان والثقافات باعتباره منصة عالمية لحل الخلافات من خلال المبادرات والأنشطة التي يقوم بها وهنأ القيادة الجديدة لكايسيد، متمنيًا التوفيق والتألق للمركز بعد انتقاله إلى لشبونة، أعرب الأمين العام عن امتنانه العميق للدور الهام والثابت للفاتيكان في المساعدة على إنشاء ودعم عمل برامج كايسيد المعنية بالحوار بين أتباع الأديان والثقافات على الصعيد العالمي.

تحقيق السلام

وقال الأمين العام: لقد لعب الفاتيكان دورًا مهمًّا في تعزيز أهمية الحوار بين أتباع الأديان كوسيلة أساسية لتحقيق السلام العالمي. وأضاف: يشرفني أن ألتقي بالبابا فرانسيس للتأكيد مجددًا على التزامنا المستمر في بناء جسور التواصل وتعزيز التعايش السلمي في العالم قبل زيارته للبلد المضيف، البرتغال، بمناسبة يوم الشباب العالمي.

يذكر أن جذور هذه المبادرة تعود إلى اللقاء التاريخي بين خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز- رحمه الله-، والبابا بنديكتوس السادس عشر في عام 2007 لمناقشة تأسيس مبادرة جديدة للحوار بين أتباع الأديان والثقافات. وكان الهدف من هذه المبادرة هو تيسير سبل التواصل بين أتباع الأديان بعد قرون من القطيعة وسوء التفاهم، ورمي جميع القناعات الخاطئة خلف ظهورهم في سبيل التقرب والحوار مع الآخر. ومن هنا كانت هذه المبادرة اللبنة الأولى في مسيرة مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار، ويظل الفاتيكان عضوًا مؤسسًا مراقبًا للمركز مما يؤكد التزامهم المستمر بدعم وتعزيز الحوار والتماسك الاجتماعي من خلال منع النزاعات وبناء السلام وسياسات التنمية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الموارد البشرية تتيح فرصة العمل في موسم الحج عبر أجير
السعودية اليوم

الموارد البشرية تتيح فرصة العمل في موسم...

السعودية اليوم
مدني الرياض يخمد حريقًا في بركسات سكنية
السعودية اليوم

مدني الرياض يخمد حريقًا في بركسات سكنية

السعودية اليوم
معرفة باسورد الواي فاي في ويندوز 11 بسهولة
تكنولوجيا

معرفة باسورد الواي فاي في ويندوز 11...

تكنولوجيا
تكلفة خيالية لإغلاق الآبار النفطية غير النشطة في أمريكا
العالم

تكلفة خيالية لإغلاق الآبار النفطية غير النشطة...

العالم
الحصيني عن سقوط نيزك في المدينة المنورة: ظاهرة طبيعية
السعودية اليوم

الحصيني عن سقوط نيزك في المدينة المنورة:...

السعودية اليوم
إحباط ترويج أكثر من 55 كجم من الكوكايين بجدة
أخبار أمنية

إحباط ترويج أكثر من 55 كجم من...

أخبار أمنية
طلائع حجاج باكستان المستفيدين من طريق مكة يصلون إلى جدة
السعودية اليوم

طلائع حجاج باكستان المستفيدين من طريق مكة...

السعودية اليوم
صنداي تايمز: تحقيق الأوكرانيين لأي نجاح بالحرب سيكون كارثيًا
العالم

صنداي تايمز: تحقيق الأوكرانيين لأي نجاح بالحرب...

العالم