الأهلي المصري بطلًا لـ دوري أبطال إفريقيا للمرة الـ11 في تاريخه

توج الأهلي المصري مساء الأحد بلقب دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم للمرة الـ11 في تاريخه، وذلك بعد تعادله مع الوداد الرياضي المغربي بنتيجة 1/ 1 في إياب المباراة النهائية، مستفيدًا من الفوز ذهابًا بنتيجة 2/ 1.

وبدأ نادي الوداد المباراة ضاغطًا بكل قوة هجومية، من أجل إحراز الهدف الأول حتى تمكن اللاعب يحيى عطية الله من مخالفة مباشرة، من إحراز الهدف الوحيد لفريق الوداد في الدقيقة الـ28 مستغلًّا ارتباكًا من دفاع النادي الأهلي.

الأهلي المصري بطل إفريقيا للمرة الـ11

وفي الشوط الثاني، نجح المدافع المصري محمد عبدالمنعم في إحراز هدف التعادل لـ الأهلي من ضربة رأسية في الدقيقة الـ79 بعد عرضية متقنة من التونسي علي معلول.

وحافظ الأهلي على التعادل ليفوز باللقب رقم 11 في تاريخه.

وسيشارك المارد الأحمر في كأس العالم للأندية في ديسمبر المقبل في السعودية.