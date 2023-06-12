معرض رحلة الكتابة والخط دروب الروح بمستشفى عرقة الأهلي المصري بطلًا لـ دوري أبطال إفريقيا للمرة الـ11 في تاريخه مليونير صيني يخوض امتحانات الثانوية العامة بعمر 56 عامًا سر بقاء أطفال الغابة أحياء لمدة 40 يومًا جوازات مطار جدة تعمل على مدار الساعة لإنهاء إجراءات الحجاج حارس مانشستر سيتي يحلق شارب مذيع برازيلي ! إصابة 13 أمريكيًّا بأعمال عنف في سيراكيوز الأمريكية حوت قاتل يسبب رعبًا لركاب يخت بعدما مزق دفته الملياردير ساويرس يعلن إنشاء جونة جديدة بالسعودية مطار الملك خالد للمسافرين: تأكدوا من حالة الرحلة قبل التوجه للمطار
توج الأهلي المصري مساء الأحد بلقب دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم للمرة الـ11 في تاريخه، وذلك بعد تعادله مع الوداد الرياضي المغربي بنتيجة 1/ 1 في إياب المباراة النهائية، مستفيدًا من الفوز ذهابًا بنتيجة 2/ 1.
وبدأ نادي الوداد المباراة ضاغطًا بكل قوة هجومية، من أجل إحراز الهدف الأول حتى تمكن اللاعب يحيى عطية الله من مخالفة مباشرة، من إحراز الهدف الوحيد لفريق الوداد في الدقيقة الـ28 مستغلًّا ارتباكًا من دفاع النادي الأهلي.
وفي الشوط الثاني، نجح المدافع المصري محمد عبدالمنعم في إحراز هدف التعادل لـ الأهلي من ضربة رأسية في الدقيقة الـ79 بعد عرضية متقنة من التونسي علي معلول.
وحافظ الأهلي على التعادل ليفوز باللقب رقم 11 في تاريخه.
وسيشارك المارد الأحمر في كأس العالم للأندية في ديسمبر المقبل في السعودية.