Icon

كايسيد ورئيس البرلمان البرتغالي يؤكدان: حرية الدين جوهر الإنسانية Icon روبن نيفيز أول صفقة لـ الهلال رسميًّا في الميركاتو الصيفي Icon وزارة الدفاع تكمل استعداداتها وجاهزيتها لخدمة الحجاج Icon الأهلي المصري في ورطة بسبب عمرو السولية Icon لقاء ودي يجمع ولي العهد والسيسي في فرنسا Icon أمريكية تعيش قصة مأساوية بعد ساعة واحدة من زفافها Icon جهود المرور لمنع المركبات غير المصرح لها بدخول المشاعر المقدسة Icon انخفاض نسبة الأدوية المخالفة 50% خلال موسم الحج Icon الإطاحة بـ 9 أشخاص لترويجهم 149 كيلو قات بالدائر Icon الشرطة الأمريكية تضع الأصفاد في يد طفلة عمرها 10 سنوات Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
بعد أن شارك في مباراة حرس الحدود أمس

الأهلي المصري في ورطة بسبب عمرو السولية

الجمعة ٢٣ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٠٥ مساءً
الأهلي المصري في ورطة بسبب عمرو السولية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشف النادي الأهلي المصري اليوم الجمعة عن إصابة لاعب وسطه، الدولي المصري عمرو السولية وذلك بعد مشاركته في مباراة حرس الحدود أمس في الدوري المصري.

وقال المارد الأحمر في بيان له عبر حسابه في “تويتر” إن السولية يعاني من إصابة في العضلة الخلفية وسيخضع لبرنامج علاجي بسببها.

قد يهمّك أيضاً
الدفاع المدني للحجاج: اتبعوا تعليمات السلامة في قطار المشاعر

الدفاع المدني للحجاج: اتبعوا تعليمات السلامة في قطار المشاعر

الحجاج يرفعون الدعوات لذويهم عبر هواتفهم من أمام الكعبة

الحجاج يرفعون الدعوات لذويهم عبر هواتفهم من أمام الكعبة

وكان الأهلي نجح في الفوز على حرس الحدود بثلاثية دون رد حيث كانت البداية السريعة من قبل اللاعب محمد بن والي لاعب حرس الحدود الذي أحرز الهدف الأول لـ المارد الأحمر بالخطأ في مرماه بالدقيقة الرابعة من عمر الشوط الأول.

فوز عريض لـ الأهلي بثلاثية

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتفوق المارد الأحمر بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني، تلقى اللاعب أحمد عبدالقادر تمريرة مميزة من اللاعب محمد مجدي “أفشة” ليسجل الهدف الثاني لـ المارد الأحمر في الدقيقة الـ57.

عمرو السولية - الأهلي وريال مدريد

وعند حلول الدقيقة الـ65 سجل طاهر محمد طاهر الهدف الثالث لـ الأهلي من تمريرة جيدة لـ أفشة.

وبعد نهاية مباراة حرس الحدود ضد المارد الأحمر، فاز بطل إفريقيا بثلاثية دون رد وأصبح رصيده 65 نقطة في الصدارة، وبفارق نقطة عن نادي بيراميدز صاحب المركز الثاني، أما حرس الحدود فتجمد رصيده عند 20 نقطة ليتأكد هبوطه رسميًّا لدوري الدرجة الثانية المصري.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أرامكو أكثر الشركات ربحية على مستوى العالم
السعودية اليوم

أرامكو أكثر الشركات ربحية على مستوى العالم

السعودية اليوم
البيت الأبيض يقترب من عقد صفقة بشأن سقف الديون
العالم

البيت الأبيض يقترب من عقد صفقة بشأن...

العالم
لقطات لعنكبوت يلتهم طائرًا ضخمًا
غرائب

لقطات لعنكبوت يلتهم طائرًا ضخمًا

غرائب
لحظة التهام قرش لأسماك صغيرة تكتلت معاً لإخافته
غرائب

لحظة التهام قرش لأسماك صغيرة تكتلت معاً...

غرائب
موت نجم إشعاعه أشد مليون مرة من الشمس
حصاد اليوم

موت نجم إشعاعه أشد مليون مرة من...

حصاد اليوم
بيرناردو سيلفا يثير قلق مانشستر سيتي
الرياضة

بيرناردو سيلفا يثير قلق مانشستر سيتي

الرياضة
شؤون الحرمين تطلق مبادرة “مظلة وقاية”
السعودية اليوم

شؤون الحرمين تطلق مبادرة “مظلة وقاية”

السعودية اليوم
ابنة فهد الحيان عن نظارته الشهيرة في طاش: يا مال الجنة
السعودية اليوم

ابنة فهد الحيان عن نظارته الشهيرة في...

السعودية اليوم