الأهلي المصري في ورطة بسبب عمرو السولية

كشف النادي الأهلي المصري اليوم الجمعة عن إصابة لاعب وسطه، الدولي المصري عمرو السولية وذلك بعد مشاركته في مباراة حرس الحدود أمس في الدوري المصري.

وقال المارد الأحمر في بيان له عبر حسابه في “تويتر” إن السولية يعاني من إصابة في العضلة الخلفية وسيخضع لبرنامج علاجي بسببها.

وكان الأهلي نجح في الفوز على حرس الحدود بثلاثية دون رد حيث كانت البداية السريعة من قبل اللاعب محمد بن والي لاعب حرس الحدود الذي أحرز الهدف الأول لـ المارد الأحمر بالخطأ في مرماه بالدقيقة الرابعة من عمر الشوط الأول.

فوز عريض لـ الأهلي بثلاثية

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتفوق المارد الأحمر بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني، تلقى اللاعب أحمد عبدالقادر تمريرة مميزة من اللاعب محمد مجدي “أفشة” ليسجل الهدف الثاني لـ المارد الأحمر في الدقيقة الـ57.

وعند حلول الدقيقة الـ65 سجل طاهر محمد طاهر الهدف الثالث لـ الأهلي من تمريرة جيدة لـ أفشة.

وبعد نهاية مباراة حرس الحدود ضد المارد الأحمر، فاز بطل إفريقيا بثلاثية دون رد وأصبح رصيده 65 نقطة في الصدارة، وبفارق نقطة عن نادي بيراميدز صاحب المركز الثاني، أما حرس الحدود فتجمد رصيده عند 20 نقطة ليتأكد هبوطه رسميًّا لدوري الدرجة الثانية المصري.