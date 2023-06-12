الأهلي المصري يضمن المشاركة في كأس العالم للأندية بالسعودية

أصبح الأهلي المصري سادس فريق يضمن المشاركة في كأس العالم للأندية 2023، وذلك بعد فوزه مساء أمس على الوداد الرياضي المغربي وتتويجه بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الـ11 في تاريخه.

كأس العالم للأندية

وسيشارك في مونديال الأندية في السعودية في ديسمبر المقبل، 6 أندية حتى الآن وهم “الاتحاد بطل دوري روشن السعودي بصفته ممثل البلد المضيف، أوراوا ريد دايموندز الياباني بطل آسيا، أوكلاند سيتي النيوزيلندي بطل أوقيانوسيا، وكلوب ليون المكسيكي بطل الكونكاكاف، مانشستر سيتي الإنجليزي بطل أوروبا، الأهلي المصري بطل إفريقيا”.

وستقام بطولة مونديال الأندية خلال الفترة من 12 وحتى 22 ديسمبر المقبل في الرياض.

ويتبقى حتى الآن معرفة بطل أمريكا الجنوبية ليكون سابع فريق يشارك في مونديال الأندية.