الأهلي المصري يعبر منتخب السويس في كأس مصر

نجح النادي الأهلي المصري في العبور إلى دور الثمانية في بطولة كأس مصر لكرة القدم موسم 2022/ 2023، وذلك بعد فوزه مساء اليوم الأحد على نادي منتخب السويس بهدف دون رد.

وكان الشوط الأول شهد أداءً هادئًا من قبل الفريقين، حيث انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

الأهلي المصري يحقق فوزًا ثمينًا

وفي الشوط الثاني، نجح اللاعب حسين الشحات في إضافة هدف الفوز لـ الأهلي في الدقيقة الـ87 بعد تمريرة من اللاعب الجزائري أحمد القندوسي.

وفاز الأهلي بهدف دون رد، ليعبر إلى ربع نهائي كأس مصر لمواجهة فريق الداخلية في الفترة المقبلة.

ويسير المارد الأحمر بشكل مميز مع المدرب السويسري مارسيل كولر محليًّا وإفريقيًّا حيث فاز المارد الأحمر معه بلقبين في بطولة كأس السوبر المصري ولقب كأس مصر موسم 2021/ 2022 بالإضافة للتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا موسم 2022/ 2023 على حساب فريق الوداد البيضاوي المغربي.